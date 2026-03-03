Sénégal: Sénégal - 67,4% des ménages sont propriétaires de leur logement

Au Sénégal, la problématique du logement s'impose comme un enjeu central, à la croisée des dynamiques démographiques, de l'urbanisation rapide et des profondes mutations socio-économiques que connaît le pays.

Dans un contexte de forte croissance urbaine, notamment à Dakar et dans les principales villes, l'accès à un logement décent et financièrement abordable demeure un défi pour une large frange de la population.

Les données rendues publiques par l'Ansd et qui concernent 2023 révèlent que près de sept ménages sur dix (67,4 %) sont propriétaires de leur logement. Les locataires représentent 23,6 % des ménages, avec une diversité de situations : la location simple avec contrat (11,1 %), la location simple sans contrat (9,0 %), la colocation sans contrat (1,9 %), la colocation avec contrat (1,2 %) et la location-vente (0,4 %).

Dans un rapport sur la "Situation économique et sociale du Sénégal", l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne, par ailleurs, que 5,1 % des ménages sont copropriétaires, 0,3 % occupent leur logement de manière informelle et 2,3 % sont logés par un employeur, un parent, un ami ou une autre personne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'analyse selon le milieu de résidence confirme le caractère essentiellement urbain du phénomène locatif. En zone urbaine, 37,8 % des ménages sont locataires contre 62,2 % propriétaires, tandis qu'en milieu rural la propriété reste largement dominante, avec 98,0 % de propriétaires pour seulement 2,0 % de locataires.

Les disparités régionales sont également marquées. Les régions les plus urbanisées concentrent les plus fortes proportions de ménages locataires, notamment Dakar (56,1 % de locataires), Ziguinchor (29,9 %) et Thiès (16,7 %). D'autres régions comme Tambacounda, Kédougou, Kaolack et Saint-Louis enregistrent également des parts notables de ménages locataires, bien que la propriété y demeure le statut dominant.

À l'inverse, les proportions de locataires les plus faibles sont observées dans les régions de Louga, Kaffrine, Diourbel, Matam, Fatick, Sédhiou et Kolda, où la propriété dépasse largement les 90 % des ménages.