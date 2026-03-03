Sénégal: Production industrielle - Un accroissement de 0,6% des prix enregistré en janvier 2026

L'activité industrielle est marquée, en janvier 2026, par un accroissement de 0,6% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ands), cette évolution résulte de la hausse des prix produits des industries extractives (+5,9) portée par une hausse des prix de l'or et de l'argent.

Toutefois, précise l'Ansd, les prix de l'électricité, gaz et eau (-2,2%) et des produits manufacturés (-1,7%) se replient sur la période sous revue. En outre, les prix des produits des industries environnementales sont restés stables, sur la période sous revue.

En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton fléchissent de 1,7% en janvier 2026, sous l'effet, principalement, de la réduction de ceux des produits des industries extractives (-2,4%), de l'électricité, gaz et eau (-2,2% ) et manufacturières (-1,3%).

S'agissant de l'égrenage de coton, les prix reculent de 4,5% en variation mensuelle et de 9,6% en variation annuelle.