Sénégal: Production industrielle - Un accroissement de 0,6% des prix enregistré en janvier 2026

3 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'activité industrielle est marquée, en janvier 2026, par un accroissement de 0,6% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ands), cette évolution résulte de la hausse des prix produits des industries extractives (+5,9) portée par une hausse des prix de l'or et de l'argent.

Toutefois, précise l'Ansd, les prix de l'électricité, gaz et eau (-2,2%) et des produits manufacturés (-1,7%) se replient sur la période sous revue. En outre, les prix des produits des industries environnementales sont restés stables, sur la période sous revue.

En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton fléchissent de 1,7% en janvier 2026, sous l'effet, principalement, de la réduction de ceux des produits des industries extractives (-2,4%), de l'électricité, gaz et eau (-2,2% ) et manufacturières (-1,3%).

S'agissant de l'égrenage de coton, les prix reculent de 4,5% en variation mensuelle et de 9,6% en variation annuelle.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.