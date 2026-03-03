Cote d'Ivoire: Solidarité à Abobo - Près de mille kits alimentaires offerts à des familles vulnérables

Une cérémonie de solidarité s'est tenue dans la commune d'Abobo, à l'initiative de l'Ambassade des Émirats Arabes Unis en Côte d'Ivoire.

À cette occasion, 975 kits alimentaires ont été offerts à des familles vulnérables de la commune par Ali Youssef Al Nuaimi, ambassadeur des Émirats Arabes Unis, et le Croissant-Rouge, en présence des autorités municipales, avec à leur tête le maire Kandia Camara, ainsi que des populations. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des mariages de la mairie, le lundi 2 mars 2026.

Le deuxième adjoint au maire d'Abobo, Koné Siaka, a salué ce geste de solidarité des Émirats Arabes Unis. Dans son intervention, il a indiqué que cette action va bien au-delà d'un simple don, car elle symbolise l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unis, tout en plaçant l'humain au coeur de l'action sociale.

Il a également rappelé que cette initiative a été rendue possible grâce au leadership de la maire d'Abobo, Kandia Camara, qui oeuvre constamment pour le bien-être des populations. Reprenant des propos souvent tenus par l'édile, il a souligné qu'« Abobo est une commune de partage et de solidarité », toujours prête à accueillir des actions à forte portée sociale.

Au nom des bénéficiaires, Bamba Mamadou a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis ainsi qu'à la municipalité d'Abobo pour ce soutien apporté aux familles en difficulté.

Prenant la parole à son tour, le maire d'Abobo, Kandia Camara, a remercié les Émirats Arabes Unis pour ce geste de générosité en faveur des populations de sa commune, surtout en cette période marquée par le ramadan et le carême, moments de prière, de partage et de solidarité.

Elle a également formulé des voeux de paix et de prospérité à l'État des Émirats Arabes Unis, avant de conclure son intervention par des paroles de bénédiction à l'endroit des deux nations et de leurs populations.

Cette initiative renforce, une fois de plus, les relations de coopération et de solidarité entre la Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unis, au bénéfice des populations.