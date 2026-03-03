Le Bureau exécutif de l'Ong Béré Secours, présidé par M. Dosso Hamed, a récemment dressé le bilan d'une année (2025) de partenariat unissant l'organisation à la Direction régionale de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté du Béré.

Pour ce qui concerne spécifiquement l'exercice 2025, il ressort que cette collaboration a permis de mener à bien plusieurs missions inscrites dans la dynamique des Objectifs de développement durable (Odd), notamment l'assistance sociale et humanitaire (Odd 1) ; la lutte contre la pauvreté (Odd 1) ; la promotion de la justice et de la paix (Odd 16).

Les deux structures ont oeuvré main dans la main afin d'apporter un soutien concret aux populations les plus vulnérables.

Bilan moral

Le partenariat a été marqué par une coopération exemplaire, une disponibilité constante des différents services et une grande proximité avec les communautés ciblées.

Les parties saluent également la fiabilité des données statistiques collectées ; la participation active aux activités conjointement organisées ; la facilitation de l'accès et du maintien de certains apprenants à l'école ; le soulagement apporté aux parents des élèves vulnérables ; l'amélioration des conditions de vie de plusieurs familles ; le renforcement de la qualité du service de l'état civil de la sous préfecture de Mankono.

Egalement été relevées la valorisation des acteurs communautaires ; la redynamisation des cellules de veille ; la tenue d'élections apaisées ; la promotion de la dignité humaine ; la facilitation de l'accès au permis de conduire social ; la diminution des accidents de la voie publique ; l'amélioration de l'employabilité des jeunes.

Cependant, les partenaires ont souligné certaines difficultés, notamment l'insuffisance de partenaires techniques et financiers, ainsi que le déficit de moyens matériels, logistiques et budgétaires.

Activités réalisées en 2025

Promotion de l'éducation et soutien aux familles vulnérables

L'Ong Béré Secours et la Direction régionale se félicitent des actions menées en faveur de la scolarisation. Parmi celles ci figurent la distribution de 200 kits scolaires à des apprenants issus de ménages vulnérables identifiés par le Registre social unique (Rsu), le 20 septembre 2025 à Mankono ; la remise de 150 kits scolaires aux enfants de chefs de villages et aux animateurs Franc Dpe de 17 localités des sous préfectures de Mankono, Sarhala, Tieningboué et Kongasso.

Ces initiatives visaient à favoriser l'accès à l'éducation et à soulager financièrement des familles en situation de précarité.

Renforcement de la paix, de la citoyenneté et de la prévention des conflits

L'année 2025 a été marquée par plusieurs actions en faveur de la cohésion sociale, dont l'organisation du 4e Café citoyen, le 11 août 2025, sur le thème : « Le moniteur Oscs, acteur clé pour des élections sans violence dans le Béré », réunissant 35 moniteurs ; des séances de sensibilisation communautaire autour de la tolérance et de la préservation de la paix.

Promotion de l'humanitaire

Dans le cadre de l'opération « Tabaski de la Solidarité », un don de kits alimentaires a été distribué à 50 ménages vulnérables identifiés par le Rsu le 5 juin 2025 dans plusieurs quartiers de Mankono.

Appui institutionnel et gouvernance locale

Dans une volonté d'améliorer la gouvernance locale, les partenaires ont procédé au don de matériel informatique au service de l'état civil de la sous préfecture de Mankono, le 14 février 2025, afin d'accroître ses capacités de production ; à l'offre d'une cafetière électrique au service du Rsu de la Direction régionale, le 18 juin 2025, pour améliorer les conditions d'accueil des ménages vulnérables. Ils ont également appuyé la délivrance d'extraits de naissance et contribué à renforcer la dignité des populations défavorisées.

Sécurité routière et insertion socioprofessionnelle des jeunes

Du 25 juillet au 1eᣴ décembre 2025, l'initiative « Un jeune, un permis de conduire, un emploi ! » a permis d'accompagner de nombreux jeunes dans l'obtention du permis de conduire en vue de faciliter leur insertion professionnelle.

Les deux structures se réjouissent d'une année 2025 marquée par une dynamique soutenue de solidarité, de paix et de cohésion sociale dans la région du Béré. Leur partenariat, jugé efficace, a permis d'apporter un soutien durable aux populations vulnérables ; de renforcer l'éducation, la citoyenneté et la paix sociale ; de prévenir les conflits ; de consolider les capacités des institutions locales.

Les résultats obtenus constituent, selon elles, une base solide pour la pérennisation et l'amplification des actions sociales en faveur d'un Béré plus solidaire, inclusif et pacifique.