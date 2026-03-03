Cote d'Ivoire: Dépigmentation, problèmes de peau - Une Ivoirienne trouve la solution pour les Africains

Bakayoko Mariama, une Ivoirienne basée en Europe et naturothérapeute, s'investit dans la recherche de solutions adaptées à certaines pathologies de la peau en Afrique, notamment les infections cutanées, la fatigue générale, les douleurs musculaires et les troubles articulaires.

Lors d'une rencontre tenue le 28 février 2026 à Cocody (Abidjan), elle a révélé avoir travaillé pendant une longue période avec un laboratoire suisse et des experts en santé, en vue de la transformation de certaines plantes africaines telles que le karité, le moringa et l'aloe vera, auxquelles aucun actif chimique n'a été ajouté.

À l'issue de ces travaux, elle a mis au point, au sein de ces laboratoires, une solution dérivée de ces plantes, dénommée « Afronatur'Al », qu'elle entend exporter à travers le monde à partir de la Côte d'Ivoire. « À partir des laboratoires africains, on ne peut pas exporter en Europe. Pourtant, mon rêve est de pouvoir fabriquer un produit local et l'exporter en Europe », a-t-elle expliqué, précisant que la solution développée est entièrement naturelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à cette initiative, Bakayoko Mariama a contribué à l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes et femmes. Déterminée à aller plus loin, elle ambitionne de vulgariser ce projet entrepreneurial afin d'offrir davantage d'opportunités d'emploi aux jeunes Ivoiriens.

Dans la continuité du projet, elle entend également appuyer les femmes en vue de faciliter leur autonomisation, avec pour objectif de les sortir durablement de la précarité.