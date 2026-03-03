Cote d'Ivoire: Présentation des voeux 2026 des agents de la DGI - Une célébration d'unité, de gratitude et d'ambition renouvelée

La Mutuelle des agents de la direction générale des impôts (Madgi) a tenu, au Club House Abinan Kouakou Pascal, son siège social, la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux au directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou.

Cette rencontre annuelle a été l'occasion de dresser le bilan des actions menées en 2025 et de dévoiler les orientations majeures pour l'exercice 2026, dans un climat de cohésion, de responsabilité et de solidarité institutionnelle.

Un bilan élogieux et des réformes renforcées

Traoré Rokia, vice-présidente du Conseil d'administration, intervenant au nom de l'ensemble de l'équipe dirigeante de la mutuelle, a présenté un bilan globalement satisfaisant des activités de l'année écoulée. Elle a salué l'implication décisive du directeur général, dont le leadership a permis de surmonter une crise de trésorerie tout en restaurant la confiance des partenaires, notamment les prestataires de soins.

Elle a particulièrement mis en lumière la réhabilitation et le rééquipement de l'Hôtel médical des Impôts Kessé Feh ; la modernisation du système de gestion de l'assurance maladie ; le renforcement de la communication institutionnelle ; la réforme de la gouvernance de la mutuelle ; ainsi que plusieurs autres avancées majeures.

S'agissant des perspectives, elle a évoqué la finalisation de l'opération immobilière Abinan Kouakou Pascal ainsi que la poursuite du renforcement des capacités techniques et matérielles de l'Hôtel médical Kessé Feh. Concernant la suspension de la Caisse d'épargne et de crédit, elle a assuré les mutualistes des diligences en cours en vue d'une réouverture prochaine.

Un appel solennel à l'unité et à la responsabilité

Le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, prenant la parole, s'est réjoui de retrouver les mutualistes à l'occasion de cette cérémonie désormais institutionnalisée. Il a mis en exergue la portée spirituelle de cette rencontre, organisée en pleine période de pénitence chrétienne et musulmane, invitant chacun à replacer la spiritualité et les valeurs humaines au coeur de l'action collective.

Il a ensuite demandé à l'assemblée d'observer une minute de silence en hommage aux collaborateurs disparus, rappelant avec émotion les mots de Jean d'Ormesson : « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. »

S'adressant aux dirigeants de la mutuelle, il a exprimé son admiration pour les efforts déployés et les a encouragés à persévérer. À l'endroit des agents, il a manifesté sa profonde reconnaissance pour les performances réalisées et a salué leur discipline, leur rigueur et leur sens élevé du service public.

Il a rappelé que chaque progrès accompli renforce la contribution de l'administration fiscale au développement national. Aussi a-t-il exhorté ses collaborateurs à consolider les acquis, à poursuivre les efforts de modernisation et à préserver une cohésion interne exemplaire. « Cette réussite nous honore, mais elle nous oblige », a-t-il déclaré avec gravité.

Il a également appelé les organisations syndicales et les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité et à préserver l'image de la Direction générale des impôts et de la Madgi, « notre maison commune », en privilégiant le dialogue au sein du cadre permanent de concertation.

L'adresse du Lauréat des Lauréats du Prix d'Excellence 2025

S'exprimant au nom de l'ensemble des agents de la Dgi, Sékoué Kakeuma, chef de service d'Assiette des impôts fonciers de Marcory et lauréat des Lauréats du Prix d'Excellence 2025, a rendu hommage au sens du leadership du directeur général. Il a souligné sa discrétion, sa vision stratégique, son attachement profond à la justice et à l'équité, autant de qualités qui ont su mobiliser les énergies autour d'objectifs de plus en plus ambitieux.

Il a rappelé que, sous cette gouvernance, l'administration fiscale a accompli d'importants progrès en matière de mobilisation des recettes, consolidant ainsi sa contribution essentielle au financement du programme national de développement.

Dans un message empreint de loyauté et de respect, il a réaffirmé le soutien constant de collaborateurs engagés, intègres et résolument déterminés à poursuivre, aux côtés du directeur général, les missions assignées.

Il a formulé des voeux de paix, de santé multiforme et de prospérité, accompagnés de prières pour la poursuite des grands chantiers : modernisation des sites fiscaux, renforcement de l'encadrement, amélioration des conditions de travail et valorisation du capital humain.

Une dynamique collective résolument tournée vers l'avenir

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère empreinte de fraternité, d'engagement et d'espoir renouvelé. À travers cette rencontre, la Madgi réaffirme sa détermination à consolider ses acquis, à approfondir ses réformes et à renforcer son rôle social, au service de l'ensemble des mutualistes.