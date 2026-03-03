Sénégal: Nicolas Jackson vers un retour à Chelsea

Prêté au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat, Nicolas Jackson ne s'impose pas dans l'attaque du club allemand où il fait face à une concurrence très relevée. Sans but depuis 3 mois, l'attaquant sénégalais devrait quitter Munich à l'issue de la saison. Le Bayern Munich n'envisagerait pas de lever son option d'achat de 42,6 milliards de FCfa.

Critiqué pour son manque d'efficacité à Chelsea, Nicolas Jackson était presque condamné à partir. L'attaquant sénégalais faisait aussi face à une concurrence de plus en plus importante avec les recrutements de Joao Pedro et Liam Delap. Dans les ultimes instants du mercato esti-val, Nicolas Jackson s'est envolé pour l'Allemagne où il a été prêté jusqu'à la fin de saison au Bayern Munich. Malgré une entame encourageante, le Sénégalais était loin d'être un titulaire indiscutable dans une ligne d'attaque ultra performante.

À la pointe bavaroise, Harry Kane, véritable machine à buts, et auteur de 30 réalisations en championnat, est indétrônable. Nico-las Jackson, qui peut aussi évoluer sur les côtés, n'arrive pas à faire face à la concurrence avec d'excellents joueurs comme Mickaël Olise et Luis Diaz. Même s'il était loin d'être le choix numé-ro 1 de Vincent Kompany, Jackson grappillait du temps de jeu. Il en a profité pour marquer 5 buts dont 3 en Bundesliga et 2 en Ligue des champions. Cependant, son compteur buts est bloqué depuis plusieurs mois.

Fin décembre 2025, le natif de Banjul avait quitté la Bavière pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations remportée avec le Sénégal. Une compétition dans laquelle il a inscrit deux buts. Mais, à son retour en Allemagne, le fossé s'est creusé encore plus entre lui et ses rivaux. Son temps de jeu s'est réduit comme peau de chagrin. Depuis son retour de la Can, après la victoire du 18 janvier 2026 face au Maroc (1-0), Nicolas Jackson n'a été titularisé qu'une seule fois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'était à l'occasion de la victoire en Champions League contre le Psv Eindhoven (2-1). Il s'est contenté de 3 apparitions en jeu face à Augsbourg (défaite 1-2, 12 minutes), Hoffenheim (5-1, 23 minutes), Werder Brême (3-0, 5 minutes). Sur les 9 dernières rencontres disputées par le Bayern Munich depuis son retour de la Can, Nicolas Jackson n'a été aligné que 3 fois pour un cumul de 97 minutes. Et il n'a jamais fait trembler les filets. D'ailleurs, son dernier but date d'avant la Can au Maroc. Toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, Nicolas Jackson n'a plus scoré depuis le 29 novembre 2025 face à Sankt Pauli (3-1) en Bundesliga. Cela fait plus de trois mois qu'il n'a pas inscrit le moindre but avec le Bayern Munich. Au même moment, ces concurrents de l'attaque crachent le feu et enfilent les buts.

La situation actuelle de Nicolas Jackson n'est pas sans conséquence. Selon le média allemand Bild, l'attaquant sénégalais est mécontent de son rôle au sein du leader de la Bundesliga. Selon la même source, sa frustration est perceptible dans le vestiaire. Ce qui n'augure pas une pro-longation du séjour de Nicolas Jackson au Bayern Munich. L'attaquant de 24 ans, qui appar-tient à Chelsea, est seulement prêté pour une année au Bayern Munich pour 15 millions d'euros (9,8 milliards de FCfa), avec une option d'achat non obligatoire de 65 millions d'euros (42,6 milliards de FCfa). Depuis plusieurs mois, des rumeurs font savoir que le Bayern ne lèvera pas cette option d'achat. Ce qui pousserait donc Nicolas Jackson à retourner à Chelsea à l'issue de la saison.