Congo-Kinshasa: La coalition Amani Kwa Wote appelle à une 'tolérance zéro' envers le pays

La coalition Amani Kwa Wote {NDLR : Paix pour tous}, active dans le Sud-Kivu, applaudit ce mardi 3 mars, les sanctions américaines visant quatre officiers de l'armée rwandaise. Dans un communiqué signé par son modérateur Jean-Chrysostome et rendu public ce jour, la coalition y voit une reconnaissance internationale des souffrances des populations du Nord et Sud-Kivu.

Des mesures "symboliques" insuffisantes

La coalition estime ces sanctions comme un premier pas, mais appelle cependant, l'administration Trump à une "tolérance zéro" envers le Rwanda, accusé de déstabiliser la RDC depuis plus de 30 ans et toute la région des Grands Lacs.

« Nous saluons cette reconnaissance, mais nous aurions souhaité que les États-Unis maintiennent une pression maximale jusqu'au retrait effectif des soldats rwandais », déclare Jean-Chrysostome Kijana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pression pour justice et paix régionale

Amani Kwa Wote exhorte Washington à user de tous les moyens, y compris des contraintes économiques, pour forcer Kigali à retirer ses troupes et cesser tout soutien aux groupes armés. « Au-delà des sanctions, cela pose les jalons pour que la justice internationale sévisse dès à présent contre ces responsables à l'origine de millions de morts, de viols utilisés comme arme de guerre contre nos femmes, enfants, filles et mères », martèle-t-il.

Cette prise de position intervient dans un contexte tendu à l'Est de la RDC, marqué par des accusations récurrentes d'ingérence rwandaise.