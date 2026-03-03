TUNIS — Le président de la Fédération tunisienne de taekwondo, Sami Aouni, a annoncé que le bureau fédéral envisage d'engager un technicien étranger pour superviser les entraîneurs des équipes nationales seniors (hommes et dames), ajoutant que l'option actuelle prévilégie le Turc Erdal Töre.

Dans une interview accordée à l'agence TAP, lundi, Aouni a précisé que l'annonce officielle interviendra dans les prochains jours, parallèlement à la présentation des autres membres des staffs techniques des équipes nationales, toutes catégories confondues. Il a également souligné l'importance de continuer à s'appuyer sur les compétences tunisiennes qui ont largement contribué aux performances et aux succès du taekwondo national.

Un nouveau directeur technique en attente de validation :

Concernant le poste vacant de Directeur Technique National de la Fédération tunisienne de taekwondo, Aouni a affirmé qu'un candidat a été retenu parmi les trois dossiers examinés en attendant l'approbation du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le futur DTN aura pour mission de consolider le développement technique des équipes nationales et de mettre en place un programme de préparation en vue des prochaines échéances majeures, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar qui auront lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026, le Championnat d'Afrique seniors prévu au Maroc, le Championnat du monde juniors à Tachkent (Ouzbékistan) en avril prochain ainsi que l'organisation des compétitions nationales.

"Firas Gattoussi : retour aux entraînements et participation attendue au tournoi de Belgique" :

S'agissant de l'état de santé du champion olympique 2024, Firas Gattoussi (-80 kg), le président de la fédération a assuré que l'ahlète tunisien, qui évolue au sein du club saoudien de Abha, s'est totalement remis de la blessure contractée lors des Mondiaux de Wuxi en octobre dernier. Après avoir repris les entraînements et complété sa préparation physique, il devrait effectuer son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Belgique, programmé à la fin du mois de mars.

Le problème de Chaïma Toumi résolu :

Au sujet de Chaïma Toumi, professionnelle au club saoudien d'Al-Shabab, Aouni a rappelé qu'elle était toute proche d'une médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024 avant d'être freinée par des blessures successives qui l'ont empêchée de participer aux Championnats du monde 2025 à Wuxi (Chine) ainsi qu'aux Mondiaux féminins à Malabo (Guinée Equatoriale).

Il a indiqué que la joueuse estimait ne pas avoir bénéficié d'un encadrement suffisant sous le mandat de l'ancien bureau fédéral, mais actuellement elle s'entraîne régulièrement avec le staff actuel et prépare sa participation au tournoi de Belgique. Le président de la fédération a souligné qu'il est naturel qu'une athlète exprime parfois certaines difficultés, ce qui nécessite compréhension et soutien afin de garantir sa stabilité mentale et technique durant sa préparation.

Le dossier Ouhoud Ben Aoun à régulariser.. mais des absences répétées du centre d'élite :

Concernant Ouhoud Ben Aoun, le président de la fédération a expliqué que l'athlète s'est plainte d'une situation peu adaptée, où elle poursuit ses études à l'Institut supérieur du sport du Kef et effectue en même temps ses entraînements à Tunis. Un transfert vers l'Institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd était prévu afin de regrouper études et entraînements, mais sa mise en oeuvre a pris du retard, a-t-il précisé.

Il a ajouté que la Fédération a pris des dispositions pour qu'elle termine son année universitaire avant d'organiser son transfert vers la capitale l'an prochain. Toutefois, le dirigeant s'est dit surpris par ses absences répétées et injustifiées depuis décembre au centre d'élite d'El Menzah, rappelant que la réglementation impose un nombre minimal de séances pour maintenir la préparation et la compétitivité.

Etudes et sport, un équilibre à préserver chez l'élite sportive :

Quant au problème de gestion du temps scolaire par les sportifs d'élite et de leurs engagements sportifs internationaux, Sami Aouni a souligné que les autorités sont informées des stages et compétitions afin d'envisager des solutions de rattrapage scolaire. Compte tenu du nombre limité de champions olympiques et mondiaux tunisiens, il a estimé indispensable de mettre en place des aménagements académiques spécifiques, en coordination avec les différentes instances concernées, afin d'assurer un équilibre optimal entre réussite sportive et parcours universitaire.

Le président de la fédération a rappelé en conclusion que le taekwondo tunisien jouit aujourd'hui d'un statut prestigieux sur la scène internationale et olympique grâce aux excellentes performances des athlètes tunisiens. Il a indiqué que le nouveau bureau fédéral, élu le 30 novembre dernier, est appelé à redoubler d'efforts pour consolider ces acquis et poursuivre sur la voie de l'excellence.