Togo: Le bio comme nouvelle frontière agricole

3 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Financé par l'Union européenne et la coopération allemande, le projet « Appui aux coopératives agricoles pour la mise en conformité avec la nouvelle réglementation bio de l'Union européenne au Togo » (Cap-Bio Togo) entre dans une nouvelle phase.

L'initiative cible 36 500 producteurs intervenant dans les filières ananas, mangue et soja. Elle a pour but de renforcer leurs capacités techniques, organisationnelles, financières et numériques afin de leur permettre de répondre aux exigences du Règlement européen sur la production biologique, en vigueur depuis janvier 2022.

Ce nouveau cadre, plus strict, oblige désormais les coopératives à assurer elles-mêmes la gestion de leur certification bio, une exigence qui met en lumière leurs limites en matière de traçabilité et de gestion documentaire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.