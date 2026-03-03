Togo: 5G, haut débit, e-administration - Le pays accélère sa mue numérique

3 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Dans son édition de mardi, Le Médium consacre un large dossier au rôle croissant du numérique et de l'innovation dans la transformation économique et sociale du Togo.

Pour le journal, ces deux moteurs redessinent s les contours de la croissance et ouvrent des perspectives inédites pour les entreprises comme pour les citoyens.

Ces dernières années, le pays a massivement investi dans le développement de sa connectivité : déploiement de la 5G, extension de l'internet haut débit et digitalisation des procédures administratives figurent parmi les réformes les plus significatives engagées par les autorités.

Des chantiers qui témoignent d'une volonté affichée de faire du numérique un véritable outil de compétitivité nationale, à l'heure où la rapidité d'adaptation est devenue la première mesure de la performance économique.

