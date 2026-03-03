Sénégal: National 1 - ASUC, MPC et EJ Fatick se qualifient pour les play-offs

Dakar — L'équipe de Assane Seck Université Club (ASUC) a validé son billet pour les play-offs à l'issue de la 13e journée, de même que Mbour Petite Côte (MPC) et EJ Fatick.

Les étudiants de Ziguinchor, tenus en échec (0-0) par Zig Inter, ont profité de la victoire du deuxième Coton Sport en déplacement devant AS Kolda (3-2) pour se qualifier pour les play-offs.

L'ASUC sécurise ainsi sa troisième place dans la poule A et va disputer les play-offs, et rejoint les deux équipes de Tambacounda, Coton sports et Don Bosco, déjà qualifiées.

Dans la poule B, après le leader Keur Madior FC de Mbour et sa dauphine l'ASFA, EJ Fatick et Mbour ont aussi obtenu leur sésame pour les play-offs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

MPC a battu (2-1) Diamono de Diourbel, pendant que EJ Fatick dominait (2-1) Keur Samba.

En cas de défaite de la Jeanne d'Arc de Dakar et Africa Foot en déplacement respectivement pour jouer Haayo Agnam et US Rail, dans la poule C, Joloff Olympique Club (JOC) peut obtenir son ticket même en cas de match nul ou de revers.

Les Damels de Tivaouane, qui reçoivent les étudiants de l'Université Gaston Berger, sont interdits de défaite, au risque de compromettre leur place pour les play-offs, sachant que dans cette poule D, le leader Hayoo Agnam a déjà validé son ticket.

Le Modèle de Mbao, qui reçoit Yeggo, a besoin d'un seul point pour se qualifier, Builders FC peut de son côté accéder aux play-offs en cas de victoire devant la lanterne rouge.

Le leader, Dakar FC, et Gouney Mboro sont déjà qualifiés pour les play-offs.

Les quatre premières de chaque poule de la National 1 vont disputer les play-offs, tandis que les quatre dernières seront engagées dans les play-downs pour éviter la relégation.

Voici les résultats enregistrés de la 13e journée

Poule A

Mansacounda-Gazelle Kédougou (1-1), AS Kolda Coton Sport (2-3), Don Bosco-Ajamaat (0-0), Zig Inter-ASUC (0-0)

Poule B

CNEPS-Demba Diop (0-1), ASFA-Keur Madior (1-1), MPC-Diamono de Diourbel (2-1), Keur Samba-EJ Fatick (1-2)

Voici la suite du programme de la 13e journée

Poule C

Avenir Dakar-JOC, Damels Tivaoune-USC, US Rail-Africa Foot, Hayoo Agnam-Jeanne d'Arc

Poule D

Dakar FC-ASÇ Dahra, Modèle Mbao-Yeggo, Gouney Mboro-RS Yoff, Builders FC-Cayor Foot