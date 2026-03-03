Sénégal: Eliminatoires Mondial féminin - Les Lionnes entament ce soir leur préparation du tournoi de San Juan

Dakar — L'équipe nationale féminine de basketball entame ce mardi dans la soirée sa préparation en direction des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui vont se tenir à San Juan (Porto-Rico), du 11 au 17 mars.

Le nouveau sélectionneur des Lionnes, Cheikh Sarr, a fait appel à 18 joueuses, se passant de trois cadres - Cierra Dillard, Madjiguène Sène et Bigué Sarr - ayant participé au dernier Afrobasket 2025.

Deux joueuses locaux, Ramatoutlaye Sy et Codou Diop, ont en revanche état invitées à participer au stage de préparation des Lionnes qui se dérouler au Stadium Marius Ndiaye.

L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal est logée dans le groupe B du tournoi qualificatif à la Coupe du monde de la discipline, avec de grandes équipes comme la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, les Etats-Unis, l'Espagne et l'Italie.

Pour décrocher un ticket pour le tournoi mondial à Berlin, aux côtés des vainqueurs des Coupes continentales féminines FIBA 2025, les équipes en lice devront finir à l'une des trois premières places de chacun des quatre tournois.

Les tournois vont se jouer selon le format "round-robin", suivant lequel chaque équipe va disputer cinq matchs.

Dans le tournoi auquel participera l'Allemagne, seules les deux meilleures équipes se qualifieront, aux côtés de l'équipe allemande et d'un vainqueur continental.

Onze places sont encore disponibles pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 qui va se tenir à Berlin et à laquelle participeront 16 nations.

L'Allemagne, pays-hôte de la compétition, et les vainqueurs des Coupes continentales féminine FIBA 2025 (Australie, Belgique, Nigeria et USA) participeront à ces tournois de qualification, mais ces cinq équipes sont déjà assurées de disputer la Coupe du monde féminine FIBA 2026.

Voici la liste des joueuses sélectionnées :

Victorine Thiaw (Tournefeuille Basket /France), Marie Diamé (Roche Vendée Basket / France), Aminata Ndong (ASC Ville de Dakar / Sénégal), Léna Timéra (Nice Cavigal Basket / France), Ndioma Kane (ZKK Cinkarna Celje / Slovénie), Aminata Tall (Presbytarian College / USA), Yacine Diop (APR Rwanda / Rwanda), Mathilde Aicha Diop(Gdrar / Portugal), Aminata Ly (Sporting Bkennaya / Liban), Sokhna B. Lo Sylla (Unicaja Mijas / Espagne), Fatou Pouye (CB Sevilla / Espagne), Sabou Guèye (Providence College / USA), Néné Awa Ndiaye (Rutgers University / USA), Fanta GASSAMA (CB Sevilla / Espagne), Khadija Faye (IDK EUSKOTREN / Espagne), Sokhna Ndiaye (AS Montferrand Basket / France), Ndoumbé Mbodj (ASC Ville de Dakar / Sénégal), Mame Khoudia Fall (ASC Ville de Dakar / Sénégal).

Joueuses invitées : Ramatoutlaye Sy (Jeanne d'Arc de Dakar/Sénégal ), Codou Diop (Guédiawaye Basket Academy/Sénégal)