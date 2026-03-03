Sénégal: Circulaire du PM sur le riz local - L'interprofession salue 'une avancée majeure pour la promotion de la production nationale'

Ross-Béthio — Le Comité interprofessionnel du riz du Sénégal (CIRIZ) estime que la circulaire du Premier ministre, Ousmane Sonko, visant à privilégier le riz local dans les achats des structures publiques constitue "une avancée majeure pour la promotion de la production nationale et la consolidation de la souveraineté alimentaire".

"Ce soutien à la production nationale confirme le caractère stratégique du riz dans la politique de souveraineté alimentaire du Sénégal. Cette circulaire constitue également une avancée majeure pour la promotion de la production nationale et la consolidation de la souveraineté alimentaire", lit-on dans un communiqué de la structure parvenu à l'APS.

Le Comité interprofessionnel du riz du Sénégal, par la voix de son président, Papa Sandiour Dièye, dit avoir certes pris "connaissance avec intérêt cette décision", mais souligne aussi que d'importants stocks de paddy et de riz blanc restent disponibles chez les acteurs de la filière.

Aussi réaffirme-t-elle sa "pleine disponibilité à accompagner les autorités dans l'application diligente de la circulaire et à contribuer activement à toute initiative visant la résorption durable des stocks", insistant sur la nécessité d'une "mise en oeuvre effective, coordonnée et rigoureusement suivie des mesures annoncées par le chef du gouvernement".

Le CIRIZ, regroupant producteurs, transformateurs et commerçants, appelle l'ensemble des acteurs publics, les ministères sectoriels, le secteur privé ainsi que les consommateurs à se mobiliser pour faire du riz local sénégalais le premier choix des ménages et des institutions.

A noter que la circulaire du Premier ministre invite les administrations et autres structures publiques à systématiser des mesures destinées à faciliter la commande et l'écoulement du riz local.