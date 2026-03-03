Afrique: Mini-football - Mouhammadou Karamoko Baldé élu au comité exécutif de l'AMC pour cinq ans

Dakar — Le président de l'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), Mouhammadou Karamoko Baldé, a été élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de mini-football (AMC), pour un mandat de cinq ans, à l'issue de l'Assemblée générale de l'instance tenue en Guinée.

L'édition 2026 des AMC Awards, cérémonie annuelle récompensant les acteurs de la discipline sur le continent, s'est tenue samedi à Conakry, indique un communiqué de l'APMFS transmis à l'Agence de presse sénégalaise.

En marge de cet événement, la Confédération africaine de mini-football a tenu son Assemblée générale élective, qui a réuni les principaux acteurs du mini-football africain, précise la même source.

Les travaux ont porté sur plusieurs "sujets stratégiques" liés à la gouvernance, au développement et aux perspectives d'avenir de la discipline sur le continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Assemblée générale a également procédé au renouvellement des instances dirigeantes, avec l'élection de douze nouveaux membres au comité exécutif pour un mandat de cinq ans, dont le Sénégalais Mouhammadou Karamoko Baldé, président de l'APMFS.

Cette élection, selon le communiqué, "consacre l'engagement constant du Sénégal en faveur de la structuration, de la professionnalisation et de la promotion du mini-football au Sénégal", tout en renforçant l'influence de ses acteurs "dans les orientations stratégiques de la discipline à l'échelle continentale".

Parmi les autres décisions majeures issues de ces assises, il a été retenu que le siège de l'AMC sera établi en Guinée pour les dix prochaines années, conformément aux textes relatifs à la rotation du siège.

L'Assemblée a également entériné la réélection d'Achraf Ben Sahla à la présidence de l'AMC, confirmant "la confiance renouvelée des membres en son leadership et en sa vision stratégique".

Dans le même élan, le président de la Fédération guinéenne de mini-football, Goudoussy Diallo, a été élu vice-président de l'AMC, "renforçant ainsi le rôle central de la Guinée dans la gouvernance continentale de la discipline", selon le texte.

L'Assemblée générale a par ailleurs validé la désignation de l'Ivoirienne Djielika Yeo comme présidente d'honneur de l'AMC, en reconnaissance de son engagement, de son leadership et de sa contribution au développement de ce sport au niveau africain.

Il a également été annoncé que le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des nations de la discipline, prévue en Guinée en 2027, se tiendra le 9 juin prochain.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-football, indépendante de la FIFA.

Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Il se joue souvent à cinq contre cinq, mais les équipes peuvent compter jusqu'à neuf joueurs.

Les matchs se déroulent sur un terrain synthétique de 50 mètres de long sur 30 mètres de large, en deux périodes de 25 minutes chacune. Cette discipline est ouverte aux amateurs comme aux professionnels.

Le Sénégal avait participé à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, du 14 au 25 juillet 2025 à Derna, en Libye, remportée par le pays hôte.