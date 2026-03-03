Sénégal: Tournoi qualificatif mondial féminin 2026 - Cheikh Sarr dévoile une présélection de 18 Lionnes

Dakar — La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a publié une liste de 18 joueuses présélectionnées en vue du tournoi qualificatif à la Coupe du monde féminine FIBA 2026, prévu du 11 au 17 mars à Porto Rico.

La Coupe du monde féminine se tiendra en septembre 2026 à Berlin.

La liste rendue publique par le sélectionneur national, Cheikh Sarr, compte principalement des joueuses évoluant à l'étranger, en France, en Espagne, aux États-Unis, au Portugal, en Slovénie, au Rwanda et au Liban.

La présélection comprend également trois joueuses issues du championnat local, sociétaires de l'ASC Ville de Dakar : Aminata Ndong, Ndoumbé Mbodj et Mame Khoudia Fall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De même, plusieurs joueuses ayant pris part à l'Afrobasket féminin 2025 à Abidjan figurent sur cette liste. Le Sénégal avait terminé quatrième de cette édition.

Pour le tournoi qualificatif à la Coupe du monde féminine FIBA 2026, le Sénégal est logé dans la poule de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des Etats-Unis, de l'Italie et de l'Espagne.

La liste complète des présélectionnées :

Victorine Thiaw (Tournefeuille Basket/France), Marie Diamé (Roche Vendée basket/France), Léna Timéra (Nice Cavigal basket/France), Ndioma Kane (ZKK Cinkarna Celje/Slovénie), Aminata Tall (Presbyterian College/USA), Yacine Diop (APR Rwanda/Rwanda), Mathilde Aïcha Diop (GDRAR/Portugal), Aminata Ly (Sporting Bkennaya/Liban), Sokhna Bintou Lo Sylla (Unicaja Mijas/Espagne), Sabou Guèye (Providence College/USA), Néné Awa Ndiaye (Rutgers University/USA), Khadija Faye (IDK Euskotren/Espagne), Sokhna Ndiaye (AS Montferrand basket/France), Fanta Gassama et Fatou Pouye (CB Sevilla/Espagne), Ndoumbé Mbodj, Mame Khoudia Fall et Aminata Ndong (ASC Ville de Dakar/Sénégal).

La FSBB précise que deux joueuses Ramatoulaye Sy (Jeanne d'Arc de Dakar) et Codou Diop (Guédiawaye Basket Club) sont invitées au stage de préparation.

Le regroupement de l'équipe débute ce 3 mars au stadium Marius-Ndiaye de Dakar.

Les tournois de qualification pour le Mondial féminin FIBA 2026 réunissent 24 équipes, sélectionnées selon leurs résultats dans les Coupes continentales féminines FIBA 2025.

Les quotas sont les suivants : quatre équipes pour l'AfroBasket, six pour l'Asia Cup, six pour l'AmeriCup et huit pour l'EuroBasket, incluant l'Allemagne, en tant que pays hôte, et les deux vainqueurs des pré-qualifications.

Chaque tournoi de qualification comprendra six équipes et se jouera en format round-robin, chaque équipe affrontant toutes les autres de son tournoi.

Le pays hôte et les vainqueurs des Coupes continentales 2025 seront automatiquement qualifiés.

Les meilleures équipes de ces tournois obtiendront leur place pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026.