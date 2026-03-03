Gabon: Senat/Gabon - Ouverture de la première session ordinaire de la Vie Législature

Le Président du Sénat, Madame Huguette Yvonne Nyana-Ekoume Épouse Awori Onanga a procédé ce lundi 2 mars 2026 à l'ouverture officielle de la première session ordinaire de la sixième législature, la première de la Ve République.

Dans son allocution, elle a fixé le cap d'une mandature ambitieuse, articulée autour de cinq priorités : faire du Sénat le garant institutionnel de la décentralisation effective, améliorer la qualité et l'impact de la production législative, renforcer le contrôle et l'évaluation de l'action gouvernementale, moderniser la gouvernance interne de l'Institution et rapprocher davantage la Haute Chambre des citoyens par une communication plus transparente.

Elle a également interpellé le Gouvernement sur plusieurs préoccupations majeures, notamment les enjeux sécuritaires, les tensions sociales, les défis électoraux et les impératifs économiques, tout en appelant à un dialogue institutionnel fluide et respectueux du principe de séparation des pouvoirs.