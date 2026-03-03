Gabon: Sunil Bharti Mittal reçoit le prix GSMA Lifetime Achievement Award pour avoir transformé les télécommunications mondiales

La GSMA a décerné un Lifetime Achievement Award, une distinction rare, à Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises, en reconnaissance de son rôle dans la refonte du paysage mondial des télécommunications et l'expansion de la connectivité entre les opérateurs, les gouvernements, les entreprises et des milliards de consommateurs à travers le monde.

Décerné à seulement une poignée de leaders du secteur dans l'histoire de la GSMA, cet honneur récompense les contributions qui ont laissé une empreinte durable et déterminante sur l'écosystème mondial des communications.

Le prix a été remis lors du Mobile World Congress à Barcelone, en présence de Sa Majesté Felipe VI, du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, du président de la Catalogne Salvador Illa et de leaders mondiaux du secteur.

Visionnaire dans le secteur des télécommunications, Sunil Bharti Mittal a fait de Bharti Airtel l'un des principaux opérateurs mobiles mondiaux, présent en Inde et en Afrique, classé parmi les trois premiers au niveau mondial et desservant plus d'un demi-milliard de clients.

Il a été le pionnier de l'expansion des services mobiles dans les marchés émergents et a occupé le poste de président de la GSMA de 2017 à 2018, où il a défendu des politiques encourageant l'investissement et l'innovation tout en renforçant l'engagement du secteur à connecter les populations non connectées et à faire progresser l'inclusion numérique.

Il a déjà reçu le prix du président de la GSMA en 2008, puis à nouveau en 2016, pour sa contribution exceptionnelle à la croissance et au développement de l'industrie mobile mondiale, et a été félicité lors du Mobile World Congress en février 2019 en reconnaissance de sa présidence.

Lors de la remise du prix, Sunil Bharti Mittal a déclaré : « Je suis profondément honoré de recevoir cette distinction et je remercie sincèrement la GSMA pour ce prix. Je l'accepte non seulement comme une étape importante dans ma carrière, mais aussi comme un hommage au parcours de l'Inde dans le domaine des télécommunications, à l'esprit collectif de Bharti et à l'essor des entreprises indiennes de télécommunications sur la scène mondiale.

Ce prix reflète également les progrès d'un secteur qui a connecté des milliards de personnes et qui appartient aux clients que nous servons, aux équipes qui ont bâti nos institutions et aux partenaires qui croient au pouvoir transformateur de la connectivité.

Les télécommunications sont une force qui élargit les opportunités, met des services essentiels à la portée de chaque individu et libère le potentiel humain. Contribuer à façonner son évolution pour en faire un puissant accélérateur du progrès moderne a été une responsabilité privilégiée. À mesure que l'innovation s'accélère, nous continuerons à travailler avec nos partenaires et parties prenantes pour veiller à ce que la croissance favorise l'équité et crée des opportunités durables pour les générations à venir. »

Le Lifetime Achievement Award est une distinction rare, décernée uniquement à des personnes dont le leadership et l'innovation ont laissé une empreinte durable sur le secteur.

À propos de Bharti Airtel

Basée en Inde, Airtel est un fournisseur mondial de solutions de communication qui compte plus de six cent millions de clients dans 15 pays en Inde et en Afrique. La société est également présente au Bangladesh et au Sri Lanka par l'intermédiaire de ses entités associées. Elle figure parmi les trois premiers opérateurs mobiles mondiaux et ses réseaux couvrent plus de deux milliards de personnes.

Airtel est le plus grand fournisseur de solutions de communication intégrées en Inde et le deuxième opérateur mobile en Afrique. Le portefeuille de produits grand public d'Airtel comprend la 4G/5G mobile haut débit, le Wi-Fi (FTTH+ FWA) qui promet des débits allant jusqu'à 1 Gbps avec une convergence entre les divertissements linéaires et à la demande, les services de streaming vidéo, les paiements numériques et les services financiers.

Pour les entreprises, Airtel propose une gamme de solutions qui comprend la connectivité sécurisée, les services de cloud et de centres de données, la cybersécurité, l'IdO et la communication basée sur le cloud. La branche numérique d'Airtel, Xtelify, permet aux opérateurs télécoms du monde entier de tirer parti de la puissance de l'IA, des données et de la technologie pour accélérer leur transformation numérique et stimuler leur croissance.

Xtelify propose également Airtel Cloud en Inde, offrant aux entreprises une plateforme cloud souveraine de qualité télécom qui garantit une migration sécurisée, une évolutivité fluide, des coûts réduits et aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Dans le cadre de son portefeuille diversifié, Airtel propose également des services d'infrastructure passive par l'intermédiaire de sa filiale Indus Tower Ltd. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airtel.com

À propos d'Airtel Africa

Airtel Africa est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d'argent mobile, présent dans 14 pays d'Afrique subsaharienne. L'offre intégrée d'Airtel Africa fournit des services mobiles voix et données aux niveaux national et international ainsi que des services d'argent mobile à plus de 173,8 millions de clients.

La stratégie de l'entreprise vise à offrir une expérience client exceptionnelle sur l'ensemble de son réseau et à renforcer l'inclusion numérique et financière pour transformer la vie des Africain(e)s, conformément à notre objectif d'entreprise.