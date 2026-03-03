Ile Maurice: Chirurgie ORL - Huit patients opérés par le Dr Duraisamy

Le Dr Sriprakash Duraisamy, chirurgien otorhino-laryngologiste (ORL) et consultant à l'Apollo Cancer Centre de Chennai, en Inde, a effectué une visite à Maurice la semaine dernière. Il a examiné dix patients présentant des cancers à la tête et au cou et a pratiqué des interventions chirurgicales sur huit d'entre eux.

Il a aussi rencontré le ministre de la Santé à l'hôpital ENT de Vacoas vendredi dernier. Anil Bachoo a remercié le Dr Duraisamy pour son dévouement et sa contribution remarquable, louant son expertise, son expérience et son humilité. Il a souligné que les interventions complexes réalisées par le Dr Duraisamy devraient donner des résultats positifs pour les patients. Il a également insisté sur le fait que Maurice continue de bénéficier du soutien important de l'Inde pour l'application de traitements médicaux spécialisés sur place, une collaboration qui réduit considérablement la charge financière liée aux soins médicaux à l'étranger pour les patients mauriciens.

Le Dr Duraisamy a, pour sa part, souligné que le succès des interventions chirurgicales était dû au soutien indéfectible du personnel de santé local. Il a félicité les professionnels de santé du service pour leur haut niveau de connaissances et s'est dit satisfait de pouvoir partager son expertise afin de renforcer les soins à l'échelle locale.

Le chirurgien oncologue ORL est connu pour sa capacité à allier avec brio techniques de pointe et approche centrée sur le patient. Fort d'une solide expérience des procédures d'ablation complexes, il prend en charge les tumeurs de la tête et du cou selon des approches qui privilégient à la fois un contrôle efficace du cancer et la préservation des fonctions.

Ses domaines de spécialisation comprennent également la chirurgie de la thyroïde, des parathyroïdes et la chirurgie reconstructive de la tête et du cou, ainsi que la rééducation des troubles de la déglutition. Outre son activité clinique, le Dr Duraisamy encadre des étudiants de troisième cycle en oncologie chirurgicale et a publié plusieurs articles dans des revues médicales.