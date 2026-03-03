Ile Maurice: Le pays booste ses essais cliniques contre le cancer

Le Conseil des ministres a donné son feu vert à la signature d'un protocole d'entente entre le Trust Fund for Specialised Medical Care et F. Hoffmann-La Roche Ltd, Suisse. L'accord vise la réalisation d'une analyse approfondie des besoins en matière d'essais cliniques au National Cancer Centre. Cette initiative marque une étape importante dans le développement de la recherche médicale spécialisée et devrait contribuer à améliorer l'accès des patients à des traitements innovants, tout en consolidant la crédibilité du pays dans le domaine des essais cliniques.

Hoffmann-La Roche AG, plus connue sous le nom de Roche, est une multinationale suisse du secteur de la santé qui opère dans le monde entier à travers deux divisions : les produits pharmaceutiques et le diagnostic. Sa société mère, Roche Holding AG, est cotée à la Bourse suisse et son siège social est situé à Bâle. Roche est la cinquième entreprise pharmaceutique mondiale en termes de chiffre d'affaires et le premier fournisseur mondial de traitements contre le cancer.

Cette collaboration stratégique permettra d'évaluer les capacités actuelles du National Cancer Centre en matière de recherche clinique, notamment en ce qui concerne les infrastructures, les ressources humaines, les systèmes de gestion des données et les procédures opérationnelles. L'objectif est également d'identifier les lacunes et les axes d'amélioration afin de renforcer le cadre existant. À l'issue de cette analyse, des recommandations pratiques et adaptées au contexte local seront formulées. Celles-ci visent à élever les standards du centre, et à assurer sa conformité avec les normes scientifiques et éthiques internationales régissant les essais cliniques.

Pour rappel, à Maurice, 3 362 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2024, soit une hausse de 18 % par rapport à 2023. Les cancers du poumon et du sein demeurent les plus fréquemment diagnostiqués chez les hommes et les femmes, respectivement. Le cancer reste un problème majeur de santé publique dans le monde entier, avec environ 20 millions de nouveaux cas et près de dix millions de décès signalés chaque année.

