Ile Maurice: Manque de formateurs et recrutements contestés au MITD

Le recrutement récent de deux formateurs temporaires au sein du Mauritius Institute of Training and Development (MITD) suscite des interrogations parmi certains membres du personnel. En cause : les diplômes des personnes embauchées, la procédure de recrutement ainsi que le manque de formateurs dans certains centres, qui laisserait des étudiants sans encadrement pendant plusieurs créneaux.

Une lettre officielle datée du 27 janvier, émise par le siège de l'institution à Phoenix, fait état de l'embauche de l'un des formateurs comme Trainee Part-Time Resource Person pour dispenser des cours de Technical Drawing pour une durée de trois mois, soit du 27 janvier au 26 avril 2026. Selon la lettre, la personne recrutée percevra une rémunération mensuelle de Rs 29 215, à laquelle s'ajoute une allocation de transport calculée en fonc- tion du nombre de jours de présence.

Le document souligne également le caractère strictement temporaire de cette embauche. Il est notamment précisé qu'elle ne donne droit à aucune nomination permanente, que son renouvellement éventuel ne pourra pas être interprété comme un emploi continu et aussi que la fin du contrat ne pourra être assimilée à un licenciement, même en cas de non-renouvellement.

Certains employés s'interrogent toutefois sur les qualifications des personnes recrutées. Selon des témoignages internes, l'une d'elles ne détiendrait qu'un National Certificate Level 3 (NC3) dans le domaine du bois et serait un ancien étudiant ayant récemment termi- né sa formation. Elle aurait été appelée à dispenser des cours à un niveau équivalent, ce qui suscite des interrogations quant aux pratiques habituelles dans la formation technique et professionnelle.

La qualité en pâtit ?

Des membres du personnel estiment en effet qu'un formateur devrait idéalement posséder un diplôme supérieur au niveau enseigné ainsi qu'une formation pédagogique adaptée. Ils craignent que ce type de recrutement puisse avoir un impact sur la qualité de la formation dans le secteur de la Technical and Vocational Education and Training.

Un second recrutement soulève également des questions. Selon des sources internes, la personne concernée posséderait un NC4 et aurait été recrutée pour dispenser des cours de dessin technique. Certains membres du personnel affirment toutefois que la maîtrise du logiciel AutoCAD - généralement considérée comme essentielle pour l'enseignement du dessin technique - poserait problème dans ce cas précis. Ces éléments n'ont toutefois pas été officiellement confirmés. Ces critiques interviennent également dans un contexte où, selon les mêmes sources, des diplômés en génie mécanique seraient actuellement sans emploi, ce qui alimente les interrogations sur les critères ayant guidé ces recrutements.

Outre les diplômes, la procédure d'embauche elle-même suscite des interrogations. Certains employés s'interrogent notamment sur l'existence du poste de Trainee Part-Time Resource Person dans la structure officielle de l'institution et sur la manière dont la rémunération a été déterminée. Certains évoquent également l'absence de recommandations spécifiques duPay Research Bureau pour ce type de poste, bien que ces affirmations n'aient pas été confirmées à ce stade.

Ces recrutements interviendraient dans un contexte plus large de manque de formateurs dans certains centres. Selon des témoignages internes, cette situation entraînerait parfois des créneaux d'attente pour les étudiants, certains cours ne pouvant être dispensés faute d'encadrement disponible. Pour certains employés, le recours à des formateurs temporaires serait ainsi devenu une solution visant à assurer une continuité minimale des formations, dans l'attente de recrutements plus durables.

Sollicitée, la direction du MITD n'avait pas encore réagi à l'heure où nous mettions sous presse.