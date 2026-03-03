Sénégal: Contrôle des médias - Les citoyens peuvent désormais interpeller le Cnrm

3 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias (Cnrm) prévoit désormais la possibilité pour tout citoyen de saisir directement l'organe de régulation en cas de manquement présumé d'un média, une innovation majeure dans le dispositif de contrôle du secteur.

Le texte, examiné, ce mardi, à l'Assemblée nationale, marque une rupture avec le système en vigueur sous le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), où la saisine citoyenne directe n'était pas formellement établie.

Selon les autorités, cette réforme vise à renforcer la transparence, la redevabilité et l'implication du public dans la régulation du paysage médiatique. Le CNRM verra son champ d'intervention élargi à l'ensemble des médias, y compris les plateformes numériques, afin de mieux prendre en compte les mutations technologiques et les nouveaux usages de l'information.

Le projet de loi introduit également un mécanisme de sanctions graduées ainsi que la possibilité de mesures conservatoires en cas d'urgence, dans le respect du principe du contradictoire.

Avec cette nouvelle architecture institutionnelle, le Sénégal entend moderniser son cadre de régulation des médias et adapter son dispositif aux exigences contemporaines de gouvernance et de liberté d'expression, ont souligné des sources officielles à Dakar.

