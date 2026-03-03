Sénégal: Extradition - La justice française donne un avis partiellement favorable à la demande du pays contre Madiambal Diagne

La Cour d'appel de Versailles a rendu, mardi 3 mars 2026, un avis partiellement favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités de la République du Sénégal à l'encontre du journaliste Madiambal Diagne.

Dans un communiqué de presse, la juridiction précise avoir examiné la requête transmise par Dakar à la suite d'un mandat d'arrêt délivré le 21 octobre 2025 par un juge d'instruction du pôle judiciaire financier du tribunal de grande instance de Dakar. Ce mandat visait l'arrestation et le rapatriement de l'intéressé dans le cadre d'une procédure ouverte notamment pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux commis en bande organisée.

Interpellé en France le 21 octobre 2025, Madiambal Diagne avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'examen de la demande d'extradition.

Selon la cour, l'avis favorable ne concerne qu'une partie des faits visés par la requête sénégalaise. Les magistrats ont en effet tenu compte de la prescription partielle de certains faits, ce qui a conduit à écarter une partie des infractions mentionnées dans le mandat d'arrêt.

Cette décision ouvre une nouvelle phase dans la procédure. Les avocats du journaliste ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. Ce recours, qui ne suspend pas automatiquement l'exécution de l'arrêt, pourrait toutefois peser sur la suite du dossier et sur le calendrier d'une éventuelle remise aux autorités sénégalaises.