Afrique: Mondial 2026 - La FIFA octroie 45 accréditations au pays

3 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

La Coupe du monde 2026 arrive dans trois mois. Pour couvrir la compétition, le Sénégal disposera de 45 accréditations, renseigne le président de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) du Sénégal, Abdoulaye Thiam.

Lors d'un point de presse ce mardi 03 mars 2025, Abdoulaye Thiam explique que pour couvrir le Mondial 2026 (11 juin au 19 juillet 2026), les journalistes sénégalais n'auront droit qu'à 45 accréditations. « La FIFA a accordé 35 accréditations pour la presse écrite et 10 pour les photographes. L'ANPS travaille avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur ce dossier. Les codes vont être envoyés par la Fédération sénégalaise de football. »

Ce chiffre est bien en deçà du nombre d'accréditations obtenues par le Sénégal à la CAN 2025. En effet, lors de la compétition au Maroc, 175 journalistes sénégalais avaient été accrédités.

