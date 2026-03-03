Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Claude Ayessa lance la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Makélékélé 4

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Makélékélé 4, Claude Ayessa, accompagné de la citoyenne d'honneur de cet arrondissement, Belinda Ayessa, a lancé la campagne de son candidat à Kinsoundi, au cours d'un meeting qui a réuni la population venue des quartiers Kingouari, Kinsoundi, Latanaf et Barrage.

Le meeting s'est ouvert par des sages conseils et un vibrant appel des chefs des quartiers 107 et 108 de Kingouari, Léon Massamba et Paul Binouéta Bazangoula, à l'endroit de la population de Makélékélé 4, acquise à la cause du candidat de la majorité présidentielle, venue en grand nombre. Face à elle, le directeur de campagne local du candidat Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle a pris la parole pour l'édifier.

Claude Ayessa s'est réjoui de cette présence massive de la population de Makélékélé 4 à ce meeting de lancement de la campagne électorale dans cette circonscription. Il a de prime à bord rappelé que le Congo a connu des épreuves difficiles, mais il a surtout connu la stabilité, la paix et la continuité de l'Etat. Ces acquis ne sont pas le fruit du hasard mais le résultat d'un leadership éprouvé, d'une vision claire et d'un engagement constant pour l'unité nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aujourd'hui, le Congo a besoin d'un homme d'expérience, d'un garant de la paix. Cet homme, vous le connaissez. Il a fait ses preuves. C'est Denis Sassou N'Guesso. Sous son impulsion, notre pays a renforcé ses infrastructures, consolidé ses institutions, soutenu la jeunesse, promu la femme congolaise et préservé la cohésion nationale. Dans un monde instable, le Congo est resté debout, respecté et souverain. L'élection de 2026 n'est pas une élection ordinaire. C'est un choix décisif: le choix de la stabilité, le choix de l'expérience, le choix de la continuité du développement », a-t-il annoncé.

Directeur local de campagne, Claude Ayessa a appelé la population de Makélékélé 4 à la mobilisation générale. « Parlez à vos familles, à vos voisins, à vos collègues. Expliquez-leur l'importance de cette échéance. Votez et faites voter massivement pour la victoire de notre candidat. Ensemble, dans la discipline, dans la paix et dans l'unité.

Ensemble, pour la victoire de Denis Sassou N'Guesso en 2026 ! Cette mobilisation forte ne doit pas s'arrêter ici, elle doit se poursuivre, elle doit continuer dans les bureaux de vote. C'est pour cela, je vous demanderai d'aller voter massivement notre candidat Denis Sassou N'Guesso », a-t-il lancé. Le message du directeur local de campagne a été traduit en langue vernaculaire par Duc Mananga, riverain de cette circonscription.

Belinda Ayessa, citoyenne d'honneur de l'arrondissement1, Makélékélé, et porte-parole thématique du candidat Denis Sassou N'Guesso, a également lancé le même message. Toutefois elle a répondu aux préoccupations de la population de Makélékélé 4 sur l'utilisation de la jeunesse. « On a dit ici qu'il faut penser à la jeunesse, lui donner du travail, c'est vrai.

Sachez que notre candidat a la jeunesse dans lui. Le candidat Denis Sassou N'Guesso a lancé la campagne à Pointe-Noire et j'ai eu le privilège d'y être. Ce n'est pas un hasard qu'il a pensé lancer sa campagne ce jour, parce que c'est la Journée de la jeunesse et s'il a choisi cette journée, c'est parce que la jeunesse est dans son coeur.

Le président Denis Sassou N'Guesso est en train de travailler et nous voyons tous. Nous ne sommes pas parfaits, toutefois ouvrons nos yeux et essayons de voir les autres pays tout autour de nous. C'est compliqué. Voyez-vous, nous vivons en paix dans notre pays, la sécurité est assurée également. Le candidat président a dit que nous allons accélérer la marche vers le développement », a-t-elle expliqué.

Elle a aussi invité la population de Makélékélé 4 à se présenter massivement dans les bureaux de vote pour faire le bon choix, celui de voter Denis Sassou N'Guesso. « Ici à Kinsoundi, les choses commencent à bouger. Petit à petit on va avancer. Nous allons dire à papa de nous accompagner. Dans les jours prochains, nous allons faire de porte en porte pour demontrer à nos soeurs et frères de Makélékélé l'importance d'aller voter, mais pas n'importe qui. Tous nous allons voter le candidat Denis Sassou N'Guesso. Je veux que nous écoutons les sages conseils donnés par nos sages. Tous allons voter le candidat Denis Sassou N'Guesso. Ne restez pas dans vos maisons, allons tous voter. J'espère que nous nous sommes tous convenus pour le vote du 15 mars », a conclu Belinda Ayessa. Signalons que le meeting a été agrémenté par l'artiste Lionel Obama.