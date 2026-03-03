Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Le PGR à l'avant-garde pour prévenir l'abstention

Dans le but d'inciter la population à participer massivement au vote du 12 et du 15 mars, le Parti des gardiens de la république (PGR) a organisé, le week-end dernier à Talangaï, le 6e arrondissement de Brazzaville, une campagne spéciale pour sensibiliser les potentiels électeurs aux enjeux et à l'intérêt du vote.

La campagne de sensibilisation a été présidée par le dirigeant du PGR, Oman Michel Mbourangon, en présence du secrétaire permanent, chargé de l'organisation et de la mobilisation du Parti congolais du Travail (PCT), Faustin Elenga. Il a rappelé aux membres de son parti le processus de vote tel que prévu par la loi électorale, indiquant que pour participer au vote, l'électeur doit d'abord inscrire son nom sur la liste électorale pour intégrer le fichier.

Dès qu'il s'est inscrit, leur a-t-il dit, le potentiel électeur doit être en possession de sa carte de vote. Mais pour y participer, il doit se munir soit de sa carte nationale d'identité, soit de son passeport, de son permis de conduire ou soit d'autres pièces d'état civil homologuées comme prévu dans cette loi. A défaut de ces pièces, si le nom du votant est inscrit sur la liste électorale, a-t-il poursuivi, l'électeur peut voter sur présentation de son acte de naissance, et sur témoignage de deux personnes inscrites dans le même bureau de vote que lui.

Pour le président du PGR, cette sensibilisation vise à prévenir le taux d'abstention le jour de vote. « Le PGR n'est pas un parti de circonstance, c'est un parti d'engagement, de vigilance républicaine et de mobilisation citoyenne. Nous sommes réunis ici pour sensibiliser nos militants aux enjeux de l'électorale présidentielle. Cela signifie clairement que le PGR est résolument tourné vers l'action. A cet effet, l'inscription doit être vérifiée et la participation au scrutin doit être massive. Et pour ce faire, Talangaî, la citadelle imprenable, doit donner le top et le PGR doit être à l'avant-garde », a indiqué Oman Michel Mbourangon.

S'exprimant à l'occasion, le secrétaire permanent, chargé de l'organisation et de la mobilisation du PCT, a invité les militants du PGR à participer massivement au vote, le 15 mars prochain, afin de combattre l'abstention.

« Nous venons à vous parce que nous sommes en pleine période électorale, et à quelques jours de l'élection présidentielle. Votre président nous dit qu'il soutient également le candidat du Parti congolais du travail et de la majorité présidentielle, le président Denis Sassou NGuesso. Je profite pour vous dire que pour le vote qui arrive, nous avons un ennemi commun redoutable appelé abstention, contre qui nous devons absolument lutter », a conclu Faustin Elenga.