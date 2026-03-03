Les efforts de Pékin en vue d'intégrer l'Afrique dans ses architectures de sécurité mondiales pourraient compromettre la préférence du continent d'éviter d'être entraîné dans des camps géopolitiques rivaux.

L'exercice « Will for peace » (Volonté de paix), un exercice naval BRICS plus - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - sous l'impulsion de l'armée populaire de libération chinoise (APL) démontre l'utilisation croissante de la puissance militaire en Afrique pour faire avancer les objectifs géostratégiques de la Chine. Cet exercice pourrait être une tentative de normalisation de la coopération militaire au sein du BRICS plus, sans une déclaration officielle d'une alliance militaire.

Bien que le BRICS ait été initialement conçu comme un bloc économique, il s'engage de plus en plus dans des activités géopolitiques. Sans stratégies d'engagement externes claires qui définissent leurs intérêts nationaux à long terme, les pays africains risquent de s'enfoncer davantage dans le bloc géopolitique chinois.

La toute première participation de l'Iran marque une rupture significative par rapport aux précédentes éditions des exercices navals, et s'inscrit dans l'objectif plus large de la Chine d'étendre la dimension sécuritaire de l'alliance BRICS plus - le bloc a ajouté l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis en 2024 et l'Indonésie en 2025.

Les pays africains justifient leurs engagements militaires avec la Chine en les présentant comme nécessaires pour répondre aux priorités urgentes du continent en matière de développement et de sécurité, mais aussi comme un moyen de maintenir des relations avec tous leurs partenaires dans un contexte de mutations géostratégiques mondiales.

Mais, sans disposer de stratégies d'engagement extérieur claires définissant les intérêts nationaux à long terme, des inquiétudes persistent quant au risque pour l'Afrique de s'enfoncer davantage dans le bloc géopolitique chinois, permettant d'évaluer systématiquement les partenaires et de réajuster les politiques. Ces capacités restent sous-développées.

Décoder les intentions stratégiques de la Chine

La Chine investit massivement pour s'assurer de la participation de l'Afrique aux institutions mondiales qu'elle dirige afin de renforcer leur légitimité, de constituer des blocs de vote régionaux et de renforcer son influence dans le contexte des rivalités mondiales.

Pékin a été le fer de lance de l'expansion des BRICS et a encouragé une coopération politique et sécuritaire plus approfondie dans le cadre d'initiatives telles que l'Initiative pour la sécurité mondiale ( Global security initiative ou GSI et l'initiative « Route et ceinture », ou « Belt and road initiative ».

Les dirigeants politiques chinois considèrent BRICS plus comme faisant partie d'une architecture mondiale alternative en matière de sécurité et de géopolitique, destinée à contrebalancer les institutions occidentales et américaines. Pékin a également encouragé la coordination politique et sécuritaire au sein du BRICS, notamment par la création d'un forum permanent pour les conseillers à la sécurité nationale qui s'est réuni quinze fois depuis 2009.

La Chine a encore élargi les échanges en matière de formation militaire professionnelle et les exercices militaires impliquant les membres du BRICS plus, tout en évitant de qualifier officiellement le bloc d'alliance militaire.

Renforcement des engagements sino-africains en matière de défense et de sécurité

Le Plan d'action de Pékin (2024-2027) du Forum sur la coopération sino-africaine se distingue par un nombre d'engagements militaires et sécuritaires plus important que tous les plans précédents, notamment l'intégration explicite au sein du GSI, des exercices conjoints, la formation de 6 500 militaires et policiers africains d'ici à septembre 2027, et la coordination en matière de défense et de sécurité.