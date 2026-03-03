Afrique Centrale: Coopération financière - La BEAC et la Banque centrale de la RDC désormais liées

En marge des réunions du sous-comité Afrique centrale de l'Association des banques centrales africaines, tenues du 25 au 27 février à Kinshasa, les dirigeants des deux institutions ont signé un protocole d'accord de coopération. Les deux parties entendent oeuvrer ensemble pour la stabilité monétaire et la résilience économique dans la région.

Le protocole d'accord signé par le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui, et son homologue André Wameso Nkualoloki, couvre plusieurs axes clés destinés à améliorer la coopération financière entre les deux entités. Parmi les points abordés, l'échange d'informations et d'expertises permettra une meilleure collaboration en matière de recherche, d'études et de statistiques. En outre, les systèmes et moyens de paiement seront optimisés, facilitant ainsi les transactions et les échanges économiques dans la sous-région.

Un autre aspect crucial de cet accord concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les deux banques ont convenu de coopérer étroitement pour renforcer la cybersécurité, un enjeu stratégique à l'ère numérique où les menaces virtuelles sont de plus en plus fréquentes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La régulation bancaire et le financement du développement figurent également au coeur des préoccupations des deux institutions. Elles partagent l'ambition d'encourager l'inclusion financière et d'initier des programmes de formation et de développement des compétences pour mieux préparer leurs équipes aux défis économiques futurs.

Ce protocole d'accord représente une étape significative vers une intégration monétaire et financière plus profonde au sein de la sous-région d'Afrique centrale. En réaffirmant leur engagement à travailler ensemble, la BEAC et la Banque centrale de la République démocratique du Congo (RDC) montrent la voie vers un développement durable et une stabilité renforcée, essentiels pour le bien-être économique des pays membres.

Avec cette collaboration, les deux institutions espèrent non seulement contribuer à la santé financière de leurs pays respectifs, mais aussi à l'émergence d'un espace économique régional cohérent et prospère, répondant aux défis contemporains auxquels fait face la sous-région.