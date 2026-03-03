Congo-Brazzaville: Affaires - L'agence Racines France organise une conférence sur l'investissement au pays

En adéquation avec ses origines congolaises, Serge Bongo, président fondateur de l'agence Racines, a tenu, le 28 février à Paris, une première conférence à l'ambassade du Congo en France autour du thème stratégique "Les opportunités pour investir et innover au Congo-Brazzaville".

En présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, du personnel de la représentation diplomatique en France, des amis du Congo, des représentants des associations membres de l'agence Racine, la conférence a permis de présenter la vision consistant à tester des initiatives en lien avec les racines et de lutter contre l'inactivité ainsi que la pauvreté en Afrique.

L'objectif étant de se rapprocher de la devise prônée par l'agence Racines, à savoir celle des 2RC. Le premier "R" pur repère car, "connaître ses racines, c'est se connaître afin d'être bâti sur des fondations solides". Le deuxième "R" pour réseau, lequel, pour l'agence Racine, est constitué d'hommes et de femmes ayant des idées, des compétences, des talents, du savoir, du potentiel et du temps à consacrer à elle, à son propre développement, à celui de sa famille et donc à son pays. Enfin, le "C", pour création de richesse.

Au programme, le panorama entrepreneurial avec le CCEC ; la présentation du projet intitulé Couveuse incubateur africaine; l'analyse stratégique des secteurs porteurs et des perspectives économiques par le Pr Emmanuel Okamba, maître de conférence et, regards croisés entre la présidente du Haut conseil représentatif des Congolais de l'étranger, Agnès Ounounou, et Olivier Bossa, du SIAD, sur les avantages et les contraintes liés à l'investissement.

Marie-Hélène Issaly, vice-présidente en charge des Affaires internationales CPME Essonne, membre du Groupement de prévention agréé d'Île-de-France, a animé les échanges avec les partenaires institutionnels et économiques.

L'une des contributions forte reste celle d'Agnès Ounounou, qui a consisté à rappeler que le Congo possède une réel potentiel et que l'heure n'est plus au questionnement "Faut-il investir dans ce pays ?" ; la vraie question est de savoir « Comment investir intelligemment, de manière sécurisée et durable en République du Congo », s'est-elle interrogée, tenant compte du fait que le développement en appui de sa diaspora ne se décrète pas, mais il se structure méthodiquement.

À ce jour, il est établi que la diaspora représente un levier économique majeur. L'enjeu est désormais la sécurisation des investissements, la structuration des projets et la coordination des acteurs.

Pour l'agence Racine, après avoir abordé avec lucidité les freins à l'investissement, à savoir géographiques, linguistiques et culturels, plusieurs solutions concrètes se dessinent désormais. Ce qui fait dire aux organisateurs que les engagements de l'après-conférence sont clairs. "Cette rencontre ne marque pas une fin, mais plutôt, un réel point de départ", pouvait-on entendre à l'issue de la conférence.