Maroc: Botola Pro D2 - Suspense au sommet et surprises en bas du classement

La 17ème journée de la Botola Pro D2 "Inwi" a confirmé l'intensité et tout le suspens de cette saison, avec des résultats marquants et une course toujours acharnée au sommet.

En effet, le match entre la Jeunesse Sportive El Massira et le Moghreb de Tétouan a été reporté au 3 mars.

En attendant ce rendez-vous, plusieurs clubs ont marqué les esprits. L'US Bejaâd a créé la surprise en s'imposant 3-0 sur le Mouloudia d'Oujda, une performance qui lui permet de rejoindre le Widad de Fès à 23 points et de rester au contact des clubs de tête. Le Widad de Fès a, de son côté, remporté son match face à Widad Témara (1-0), confirmant sa solidité et son ambition de finir dans les premières places.

Plusieurs rencontres se sont soldées par des nuls. Raja Béni Mellal et Amal Tiznit (1-1), ainsi que JS Soualem et RAC Casablanca (0-0), ont partagé les points, démontrant que chaque match reste crucial pour le maintien.

Les victoires de Chabab Mohammedia 1-0 contre l'USM d'Oujda et de Chabab Atlas Khénifra (1-0 contre Stade Marocain) confirment que la lutte se joue aussi en milieu de tableau.

Après cette journée, le Moghreb de Tétouan conserve la tête avec 30 points, mais le report de son match face à la Jeunesse El Massira promet de maintenir le suspense jusqu'au 3 mars. Le championnat reste donc ouvert, avec une bataille serrée pour la montée et pour éviter la relégation.

Résultats

WST-WAF : 0-1

RBM-A.Tiznit : 1-1

MCO-US Bejaâd : 0-3

KAC-CJBG : 1-1

JSS-RAC : 0-0

CAK-SM : 1-0

SCCM-USMO : 1-0

JSM-MAT (Match reporté à mardi)

Classement

1-MAT 30 pts (1 match en moins)

2-WST : 29 pts

3-JSM : 26 pts (1 match en moins)

4-MCO : 25 pts

A.Tiznit : 25 pts

SCCM : 25 pts

7-WAF : 23 pts

US.Bejaâd : 23 pts

JSS : 23 pts

10-SM : 20 pts

CAK : 20 pts

KAC : 20 pts

13-USMO : 18 pts

14-CJBG : 16 pts

15-RBM : 14 pts

16-RAC : 13 pts.