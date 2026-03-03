Maroc: Botola Pro D1 - Le Raja et le WAC au coude-à-coude

La 14ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football a tenu toutes ses promesses avec des rebondissements majeurs en haut du classement.

Le choc le plus marquant reste sans doute la lourde défaite du COD Meknès face à l'AS FAR (3-0). Les Militaires ont frappé fort, infligeant une véritable claque aux Meknassis, pourtant bien installés dans le haut du tableau avant cette journée.

Dominateurs dans l'intensité et efficaces dans les deux surfaces, les coéquipiers du capitaine Mohamed Rabie Hrimat ont envoyé un message clair à leurs concurrents: Ils seront dans la course jusqu'au bout.

Le Maghreb de Fès, lui, a concédé un nul frustrant face au Kawkab Marrakech (1-1). Un résultat qui freine les ambitions des Fassis, incapables de préserver leur avantage. Deux points laissés en route qui pourraient peser lourd au décompte final.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En tête, le Raja Casablanca continue d'avancer avec maîtrise. Vainqueur sur la pelouse du Hassania Agadir (1-0), le Raja conforte sa première place avec 27 points en 14 matchs. Solides défensivement et efficaces dans les moments clés, les Verts confirment leur régularité.

Le Wydad Casablanca reste au contact après son succès face à la Renaissance Berkane (1-0). Avec 26 points et des matchs en retard, les Rouge et Blanc gardent une excellente option pour prendre les commandes.

En bas de tableau, la situation se complique sérieusement pour l'Olympic Safi. Accroché (0-0), le club safiot continue de s'enfoncer et reste scotché à la dernière place avec seulement six points. L'OCS semble en panne d'inspiration offensive et voit la menace de la relégation se préciser.

Enfin, la journée restera marquée par le premier but de Hakim Ziyech en Botola, un symbole fort qui illumine cette 14ème étape et renforce encore l'attractivité du championnat.

Résultats

AS FAR-CODM : 3-0

MAS-KACM : 1-1

IRT-UTS : 1-1

OCS-OD : 0-0

DHJ-USYM : 2-1

HUSA-Raja : 0-1

FUS-RCAZ : 3-2

WAC-RSB : 1-0