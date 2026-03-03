Maroc: Le groupe musical 'Jinan Al Andalus' célèbre des poèmes aux accents soufis

Le groupe musical "Jinan Al Andalus" a ouvert, vendredi soir à Dar Torres à Tétouan, le programme des "Nuits du Ramadan" avec une veillée soufie au cours de laquelle des poèmes de grands auteurs andalous ont été interprétés.

Lors de cette soirée, le projet musical soufi "Jinan Al Andalus", dirigé par le violoniste marocain Hamid Ajbar, a proposé au public une relecture de qasidas mystiques et de poèmes muwashahat, à travers les textes de maîtres tels que Ibn Arabi, Rabia Al Adawiyya, Shushtari, Harrak et Busayri.

Outre Hamid Ajbar (voix soliste, violon andalou), le groupe se compose de Aziz Samsaoui (qanûn, direction artistique), Fathi Ben Yakoub (violon), Mouhssine Koraichi (oud) et Khalid Ahaboune (percussions).

Dans une déclaration à la MAP, Hamid Ajbar, musicien marocain établi à Grenade, a indiqué que le projet "Jinan Al Andalus" vise à raviver la mémoire du patrimoine des poètes andalous d'antan, soulignant que groupe a sillonné plusieurs villes avant de faire escale dans le nord du Royaume, à Tétouan, ville ancienne et pittoresque qui entretient des liens étroits avec l'Andalousie.

Il s'est dit "très heureux" de participer à cette soirée, organisée en partenariat avec l'Institut Cervantès et l'ambassade d'Espagne au Maroc, se félicitant de la présence du public tétouanais "fin connaisseur", auquel le groupe a offert une sélection de poèmes andalous sublimés par des compositions musicales originales.

Pour sa part, le directeur de l'Institut Cervantès de Tétouan, Carlos Ortega, a noté que l'initiative "Nuits du Ramadan" s'inscrit dans la dynamique culturelle accompagnant l'ambiance spirituelle que connaît la ville durant ce mois sacré, relevant que les activités proposées revêtent une importance particulière pour l'ensemble du public tétouanais.

Il a précisé que la programmation à Tétouan a démarré avec une soirée animée par Hamid Ajbar et son ensemble soufi, ajoutant que deux autres rendez-vous sont prévus cette semaine, à savoir une conférence sur "les risques de l'obésité", le 4 mars, coïncidant avec la Journée mondiale de l'obésité, avec la participation du docteur et expert en nutrition Mohamed Nouri, ainsi qu'un second concert du groupe "EVOÉH Q-art", le 6 mars.

Porté par l'ambassade d'Espagne au Maroc et l'Institut Cervantes, "Les Nuits du Ramadan" proposent un cycle de concerts unissant musique, poésie et création contemporaine autour d'un héritage partagé entre les deux rives de la Méditerranée. Les "Nuits du Ramadan", prévues du 23 février au 11 mars, comprennent neuf concerts programmés dans plusieurs villes du Royaume.