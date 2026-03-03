Maroc: Le théâtre Riad Sultan dévoile sa programmation spéciale du mois de Ramadan

A l'occasion du mois sacré de Ramadan, le théâtre Riad Sultan propose une programmation d'exception alliant ferveur spirituelle, exigence artistique et dialogue des différentes formes d'art.

Pensé comme une traversée sensorielle et intellectuelle, le programme de mars épouse l'atmosphère singulière du Ramadan et confirme la vocation du lieu: faire converger patrimoine et création contemporaine dans un même élan artistique.

Selon un communiqué du théâtre, le coup d'envoi sera donné le 7 mars avec une immersion musicale dans l'héritage chaoueni, portée par Hala Bensaid et son groupe. A travers l'art de la Hadra, la scène se fera écrin de rythmes hypnotiques, de chants spirituels et de sonorités traditionnelles, composant une fresque sonore à la fois envoûtante et contemplative, en résonance profonde avec l'esprit du mois sacré.

Le 11 mars marquera le retour très attendu de Hamid El Hadri, qui présentera son nouvel album (Joudour) ROOTS, fait savoir la même source, notant que l'oeuvre s'annonce comme un manifeste intime et résilient, conçu après une longue épreuve personnelle. L'artiste y convoque mémoire d'enfance, quête intérieure et sincérité créative dans une partition à la portée humaine et symbolique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La littérature prendra le relais le 14 mars avec la signature de "Tactique Bladi, quand le ballon parle ma langue", ouvrage de Mohamed Ali El Ouahabi. Présenté comme une première dans le paysage éditorial arabophone consacré au football, ce livre propose une lecture critique et philosophique du jeu, ouvrant un champ de réflexion inédit pour les passionnés comme pour les observateurs avertis.

Le 27 mars, la scène accueillera Houm, création de la Compagnie Anfas Théâtrale, inspirée d'un texte du poète Abdellah Zrika, ajoute le communiqué, expliquant qu'entre narration et lyrisme, la dramaturgie explore un univers sous tension où le corps devient territoire de conflit psychique et idéologique, dans une métamorphose aux accents kafkaïens.

La mise en scène est signée Asmaa Houri, avec scénographie lumineuse d'Amine Boudrika et composition musicale de Rachid El Broumi, fait savoir la même source, notant que sur scène, Hajar Chargui, Abderrahim Tamimi, Mohamed Chahir et Zaynab Alji donnent corps à cette fresque dramatique, accompagnés des musiciens Abdellali Roudani, Oussama Bourouain, Rachid Bromi et du régisseur Karim Amraoui.

La clôture, le 28 mars, sera dédiée au jeune public avec Serina et le pêcheur, spectacle de la Compagnie "Haya Nalab Lilfonoun" avec une mise en scène de Mahmoud Chahdi. Cette fable théâtrale, mêlant imaginaire marin et conscience écologique, suit un pêcheur dont la ligne remonte des déchets au lieu de poissons, éveillant l'inquiétude d'une sirène confrontée aux dangers de la pollution.

En parallèle, le théâtre Riad Sultan poursuit son engagement pédagogique à travers ses ateliers permanents: formations gratuites de théâtre et de cirque pour les enfants de la médina et de la Kasbah, atelier de théâtre pour adultes "Acteur/Action" dirigé par Noureddine Zioual, ainsi qu'un atelier de danse contemporaine conduit par la chorégraphe Emmanuelle Beauvois.

A travers cette programmation ramadanesque, le théâtre Riad Sultan affirme son statut de carrefour culturel majeur à Tanger, offrant au public une saison où l'exigence artistique se conjugue à l'élévation spirituelle, et où chaque rendez-vous se veut une expérience sensible, intellectuelle et profondément humaine.

Bouillon de culture

Vernissage

Le vernissage d'une exposition collective intitulée "Mon voyage avec la femme .. Au sanctuaire de l'art", se tiendra, le 8 mars prochain à la Galerie Borj Bab Marrakech à Essaouira.

Organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme par l'artiste-peintre Mustapha Benmalek, en coordination avec la Direction provinciale de la culture, cette exposition donne à voir et à apprécier une panoplie riche et diversifiée de toiles, réalisées par des femmes souiries et traitant de sujets relatifs au quotidien de la femme.

"Mon voyage avec la femme .. Au sanctuaire de l'art" invite les épris des arts plastiques à une immersion totale dans un univers artistique éclectique, allant du portrait à l'abstraction en passant par la scène de genre, dans un dialogue de couleurs et de palettes qui interpelle le regard et suscite la réflexion sur la condition féminine, ses aspirations, ses luttes et ses accomplissements.

Cette manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu'au 20 mars, se veut ainsi un espace de rencontre et d'échange, favorisant le partage d'expériences artistiques et humaines, tout en célébrant le talent et la contribution des femmes à la dynamique culturelle locale.

Ciné-concert

L'Institut français d'Essaouira organise, mercredi 4 mars, un ciné-concert célébrant l'âge d'or du cinéma muet, avec accompagnement au piano en direct et présentation assurés par l'artiste Serge Bromberg.

Destiné aux épris du septième art, ce rendez-vous propose près d'une heure de projections de films muets restaurés, mêlant humour, inventivité et fantaisie. Le programme met à l'honneur de grandes figures du cinéma burlesque, notamment Buster Keaton avec One Week (1920), Max Linder avec Max veut faire du théâtre (1912), ainsi que le duo mythique Stan Laurel et Oliver Hardy dans Liberty (1928).

Serge Bromberg est un collectionneur et restaurateur d'anciens œuvres cinématographiques passionné, engagé depuis plus de trente ans dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine cinématographique.

Il se produit à l'international à travers des ciné-concerts, proposant au public une immersion dans l'univers des premières projections cinématographiques, à l'époque où l'accompagnement musical au piano sublimait les images et participait pleinement à l'expérience artistique et émotionnelle des spectateurs.