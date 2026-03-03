Maroc: Le Real Madrid perd gros sans Mbappé

Douché lundi sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu par son voisin Getafe (1-0), le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé, a subi une deuxième défaite de suite en championnat et laisse le FC Barcelone s'échapper en tête de la Liga.

Les sifflets ont fait leur retour dans les travées de la mythique enceinte madrilène, lundi soir, après une nouvelle performance soporifique des Merengues. Et même l'hymne du club, diffusé après chaque rencontre, n'a pas pu les faire taire.

Sans le génie de Mbappé, son buteur providentiel, laissé au repos pour soigner - pour de bon - sa blessure au genou gauche, le géant espagnol (2e, 60 points) s'est cassé les dents sur la défense rugueuse de son modeste voisin (11e, 32 points), souvent à la limite dans l'engagement.

Et il s'est fait surprendre en fin de première période par une reprise de volée soudaine de l'attaquant uruguayen Martin Satriano, prêté par l'Olympique Lyonnais (38e, 1-0).

Cela faisait six ans, depuis février 2020, que le Real, désormais à quatre longueurs du Barça à douze journées de la fin du championnat, n'avait plus perdu deux matches de suite en Liga.

Pas d'opération pour Mbappé

Pour autant, l'entraîneur merengue Alvaro Arbeloa, qui vient de connaître ses deux premières défaites en l'espace de deux semaines, veut croire que ce retard n'est pas encore impossible à rattraper.

"Adieu au titre ? Non, il nous reste 36 points à prendre, et notre objectif c'est de se battre pour obtenir ces 36 points. Personne ici ne va jeter l'éponge. Quatre points c'est une distance que nous pensons pouvoir combler", a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'ex-latéral droit a également refusé de lier cette défaite aux absences de deux de ses stars, Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

"Nous sommes le Real Madrid, et je ne vais pas me servir des absences de Jude et de Kylian comme excuse. Nous avons assez de qualité dans cet effectif pour gagner ce genre de matchs", a-t-il affirmé.

Ce quatrième revers de la saison en Liga, le dixième toutes compétitions confondues, vient pourtant souligner la dépendance extrême de la Maison Blanche aux exploits de sa superstar Kylian Mbappé, auteur cette saison de 38 buts en 33 rencontres sous le maillot madrilène.

En son absence, ni le Brésilien Vinicius Junior, qui aurait peut-être pu faire mieux face au gardien David Soria (13e), ni le jeune Turc Arda Güler (24e), ou même l'Argentin Franco Mastantuono (90e), ensuite expulsé (90e+5), n'ont pu faire la différence.

Les Merengues sont restés impuissants face au bloc compact des joueurs de Getafe, qui ont réalisé le coup parfait grâce au coup de canon de Satriano.

Et le plus dur commence peut-être pour le Real, qui va devoir rebondir dès vendredi à Vigo avant de défier Manchester City mercredi en huitième de finale de la Ligue des champions, probablement sans Mbappé.

Interrogé par l'AFP, son entourage n'a pas précisé la durée d'indisponibilité du joueur, tout comme le géant espagnol, qui a cependant déclaré que les examens complémentaires effectués par le capitaine des Bleus à Paris avaient confirmé son diagnostic initial, le 31 décembre dernier: une entorse au genou gauche.

"A ce stade, il n'est pas question d'une intervention chirurgicale", indique l'entourage du capitaine des Bleus, à deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada).