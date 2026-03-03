Afrique: Mondial-2026 - Un séjour au coût astronomique pour les supporters munis de billets

Près de 900 dollars pour le match d'ouverture, plus de 8.000 pour la finale... la promesse affichée d'un Mondial-2026 abordable n'a pas été tenue, au regard des prix astronomiques des billets pour la compétition qui débutera dans 100 jours en Amérique du nord.

Combien de billets ?

Selon la Fifa, près de sept millions de billets ont été mis en vente. Par personne, ils sont limités à quatre par match et à 40 pour toute la compétition. Plus de deux millions de billets ont trouvé preneur lors d'une première phase de vente, effectuée en octobre par tirage au sort. La deuxième phase (décembre-janvier) était également basée sur un système de loterie et a attiré 508 millions de demandes, un record. La Fifa n'a pas communiqué le nombre de billets attribués mais les matches les plus demandés ont été Colombie-Portugal (27 juin à Miami), Mexique-Corée du Sud (18 juin à Guadalajara) et la finale (19 juillet à East Rutherford dans le New Jersey).

Les prix flambent

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce tournoi au format inédit (104 matches), le prix des billets varie en fonction des affiches. Selon l'association Football Supporters Europe (FSE), le dossier de candidature promettait des billets à partir de 21 dollars, mais les billets les moins chers sont à 60 dollars (Autriche-Jordanie ou Brésil-Haïti). La majorité est affichée à au moins 200 dollars pour les matches des nations majeures, et à 2.000 dollars pour la finale pour la catégorie la moins chère alors que les meilleures places culminent à 8.680 dollars.

Gianni Infantino, le patron de la Fifa, a imputé cette flambée au "marché". "Vous avez, notamment aux Etats-Unis, quelque chose qui s'appelle la tarification dynamique, ce qui fait que les prix augmentent ou diminuent" en fonction de la demande et l'affiche du match, a-t-il expliqué.

Critiquée pour sa stratégie tarifaire, la Fifa a réservé un quota de billets à 60 dollars pour les associations de supporters.

Pour les plus fortunés, la Fifa offre des "packages" combinant billets et espaces réservés (lounge ou salon VIP): pour le match de la France contre le Sénégal, le 16 juin à East Rutherford, l'option coûte entre 2.900 et 4.500 dollars.

Et vont encore monter

La Fifa a gardé un nombre non communiqué de billets qu'elle proposera en avril et jusqu'à la fin de la compétition pour une vente de dernière minute "selon le principe du premier arrivé, premier servi".

En ultime recours, il existe les plateformes de revente, dont celle gérée par la Fifa. Mais ce marché secondaire est libre - chaque revendeur fixant son prix - aux Etats-Unis et au Canada, ce qui fait encore grimper des prix déjà prohibitifs: une place en haut des gradins (catégorie 3) pour Mexique-Afrique du Sud passe ainsi de 895 à 5.324 dollars. Pour France-Sénégal, des billets sont proposés presque au quintuple du prix de base (1.000 dollars contre 219). D'autres sites de revente américains (SeatGeek, StubHub) proposent des places un peu moins chères.

Les à-côtés

Pour voir les matches, il faut ajouter le prix du billet d'avion, de l'hébergement dont les prix flambent aussi, la nourriture, la location d'un véhicule également, plusieurs stades étant à 30 minutes du centre-ville. Mais une place de stationnement pour un match de groupe coûte de 100 dollars (à Atlanta) à 300 dollars (à Los Angeles). Pour les visiteurs ne bénéficiant pas de l'Esta (Système électronique d'autorisation de voyage), la facture s'alourdit aussi avec un visa de tourisme à 185 dollars.

Et sinon ?

Pour les supporteurs sans billet, il reste la ferveur des "Fan Festivals" dotés d'écrans géants et implantés dans les 16 villes hôtes du Mondial. Celui de Kansas City pourra accueillir jusqu'à 25.000 personnes pour les six matches prévus dans la ville et pour d'autres en fonction des affiches. A New York, l'enceinte de l'US Open de tennis sera partiellement transformée en fan-zone d'une capacité de 10.000 spectateurs entre le 17 et le 28 juin. Mais contrairement aux autres, l'entrée sera payante.