Maroc: Laurent Lafitte, un acteur au sommet de son ART

Considéré comme l'un des plus doués de sa génération, Laurent Lafitte a décroché récemment le César du meilleur acteur pour son interprétation flamboyante d'un photographe qui s'immisce dans la vie des super-riches dans "La femme la plus riche du monde".

Le film de Thierry Klifa s'inspire très largement de l'affaire Bettencourt, même si les noms ont été modifiés.

Il relate l'arrivée fracassante de François-Marie Banier dans la vie de Liliane Bettencourt, actionnaire principale de L'Oréal et femme la plus riche du monde disparue en 2017, qui a débouché sur la condamnation du photographe à quatre ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse en 2016.

C'était la première fois que ce grand brun au sourire facile était nommé dans la catégorie du meilleur acteur aux César.

Auparavant, il l'avait déjà été trois fois pour des seconds rôles, sans jamais être récompensé.

A 52 ans, ce gros bosseur, qui a été sociétaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2024, est un des acteurs les plus populaires du cinéma tricolore.

Physique de jeune premier bon chic bon genre et humour ravageur, il a enchaîné ces dernières années les succès publics au cinéma, comme dans "Le comte de Monte-Cristo", mais aussi au théâtre, en jouant Zaza dans "La Cage aux folles".

Comédie

Laurent Lafitte est né dans une famille bourgeoise de marchands de biens, plutôt de droite. "Je suis né avec la raie sur le côté, éducation Auteuil-Passy", plaisantait-il dans un entretien au Figaro Madame.

Le trublion de Saint-Jean de Passy décroche du lycée en seconde, après une première expérience au cinéma: il avait répondu à une petite annonce pour donner la réplique à Michael Lonsdale dans "L'Enfant et le président".

Il s'inscrit au Cours Florent, puis fait son petit effet dans la première saison de "Classe Mannequin" (1993), qu'il décide de quitter pour fuir l'étiquette du bellâtre de sitcom.

Il réussit le concours du Conservatoire, à la grande satisfaction de son père. "C'était mon baccalauréat", commente-t-il.

En 2008, son one-man-show coécrit avec Cyrille Thouvenin, intitulé "Laurent Lafitte, comme son nom l'indique" est encensé par la critique.

Il cultive ensuite sa veine humoristique dans l'émission de radio "A votre écoute, coûte que coûte" en 2012 sur France Inter qu'il écrit et joue aux côtés de Zabou Breitman. A partir de 2013, il apparaît régulièrement dans La Revue de presse de Catherine et Liliane de Canal+, sous les traits de Marina.

Acteur gâté

Au cinéma, son rôle d'amoureux transi dans "Les Petits mouchoirs" de Guillaume Canet (2010) le révèle au public. Il enchaîne alors comédies ("De l'autre côté du périph", "16 ans... ou presque", "Papa ou maman"...), drames et films d'auteur ("Les Beaux jours", "Tristesse club", "Boomerang").

En 2017, sa carrière s'envole encore un peu plus grâce à son rôle de voisin intrigant sous ses airs de mari idéal dans "Elle" de Paul Verhoeven.

L'année suivante, nouveau succès critique et public dans "Au revoir là-haut", d'Albert Dupontel. Pour la deuxième année d'affilée, il est nommé au César du meilleur second rôle pour son interprétation du cupide et amoral capitaine Pradelle.

En 2020, il retrouve le Festival de Cannes mais cette fois-ci en tant que réalisateur pour "L'Origine du monde". Cette comédie à la fois grinçante et absurde raconte la mésaventure de Jean-Louis (interprété par Lafitte), un avocat réalisant que son coeur s'est arrêté de battre alors qu'il continue de vivre.

Le succès ne se limite pas au grand écran puisqu'il incarne Bernard Tapie dans une série produite par Netflix, qui lui vaut une nomination aux International Emmy Awards.

Son humour et son charme en font aussi un choix évident pour animer les César ou la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, où il officie en 2016 et en 2025.

Le comédien, qui cultive une certaine discrétion sur sa vie privée et n'est présent sur aucun réseau social (une rareté dans son milieu), assure ne pas se comparer aux autres acteurs.

"Je n'ai pas l'impression que ce qui arrive aux autres est quelque chose qu'on m'enlève à moi, parce que je suis suffisamment gâté dans ce métier", confiait-il à l'AFP en janvier.