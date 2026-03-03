Guinée: Guinée - Approvisionnement en produits pétroliers, la SONAP rassure la population

La Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A.) rassure la population face aux inquiétudes légitimes liées aux impacts de la guerre au Moyen-Orient sur notre approvisionnement en produits pétroliers.

Les stocks de carburant actuellement disponibles dans nos dépôts, ainsi que les cargaisons déjà sécurisées et en cours d'acheminement, permettent de couvrir pleinement les besoins nationaux.

À ce jour, l'approvisionnement des stations-service sur toute l'étendue du territoire national se poursuit normalement, conformément à la programmation habituelle.

Il n'existe donc aucune rupture ni tension structurelle sur l'approvisionnement en produits pétroliers.

La SONAP S.A invite chacun à éviter la spéculation ainsi que les attroupements dans les stations-services, car cela pourrait nuire à une distribution efficace des produits disponibles aux usagers et créer des tensions évitables.

La SONAP S.A. remercie la population pour sa compréhension, sa confiance et sa coopération. Elle réaffirme son engagement constant à assurer la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

La SONAP S.A. souhaite à l'ensemble de ses compatriotes un excellent Ramadan et Carême, placés sous le signe de la paix, du partage et de la solidarité.

Conakry, le 03 mars 2026