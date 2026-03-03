Guinée: Guinée - Approvisionnement en produits pétroliers, la SONAP rassure la population

3 Mars 2026
Aminata.com (Conakry)

La Société Nationale des Pétroles (SONAP S.A.) rassure la population face aux inquiétudes légitimes liées aux impacts de la guerre au Moyen-Orient sur notre approvisionnement en produits pétroliers.

Les stocks de carburant actuellement disponibles dans nos dépôts, ainsi que les cargaisons déjà sécurisées et en cours d'acheminement, permettent de couvrir pleinement les besoins nationaux.

À ce jour, l'approvisionnement des stations-service sur toute l'étendue du territoire national se poursuit normalement, conformément à la programmation habituelle.

Il n'existe donc aucune rupture ni tension structurelle sur l'approvisionnement en produits pétroliers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La SONAP S.A invite chacun à éviter la spéculation ainsi que les attroupements dans les stations-services, car cela pourrait nuire à une distribution efficace des produits disponibles aux usagers et créer des tensions évitables.

La SONAP S.A. remercie la population pour sa compréhension, sa confiance et sa coopération. Elle réaffirme son engagement constant à assurer la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

La SONAP S.A. souhaite à l'ensemble de ses compatriotes un excellent Ramadan et Carême, placés sous le signe de la paix, du partage et de la solidarité.

Conakry, le 03 mars 2026

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.