Tunisie: Marouane Mabrouk - Condamné à 14 ans de prison pour « blanchiment d'argent

Le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l'affaire de l'homme d'affaires Marouane Mabrouk. Accusé de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics, il écope d'une lourde peine de prison assortie d'amendes record.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a frappé fort ce lundi. L'homme d'affaires Marouane Mabrouk a été condamné à une peine totale de 14 ans de réclusion criminelle dans le cadre d'un dossier de « blanchiment d'argent », une information confirmée ce mardi par une source judiciaire à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Le verdict détaillé par la cour met en lumière une série de malversations financières complexes. Pour le premier chef d'accusation, relatif à l'appropriation illicite de fonds publics par un membre d'une société à participation étatique, l'accusé s'est vu infliger six ans de prison ainsi qu'une amende colossale de 100 millions de dinars.

À cette condamnation s'ajoutent cinq années de détention pour blanchiment d'argent. La justice a estimé que Marouane Mabrouk a sciemment exploité les facilités liées à ses fonctions et à son statut social pour mener ces opérations. Ce volet de l'affaire est assorti d'une double sanction financière : une première amende de 100 000 dinars, complétée par une seconde de 100 millions de dinars faisant office de confiscation.

Enfin, la chambre criminelle a prononcé une peine de trois ans de prison pour complicité d'abus de pouvoir. Le tribunal a reconnu l'homme d'affaires coupable d'avoir participé à l'utilisation illégale de la fonction d'un dirigeant d'entreprise publique afin d'obtenir des avantages indus pour des tiers, au détriment de l'administration.