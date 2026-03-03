Tunisie: Ben Guerdane - 1 kg d'or et 627 000 euros saisis

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Dans le cadre des efforts de lutte contre la contrebande dans le sud-est de la Tunisie, la brigade de la garde douanière de Ben Guerdane a réussi, lors de deux opérations successives, à saisir la somme de 627 000 euros ainsi qu'un lingot d'or pesant environ 1 kg.

Ces saisies ont été effectuées lors de patrouilles de contrôle routier après une fouille minutieuse de deux véhicules. Les agents ont découvert 381 000 euros soigneusement dissimulés dans les parois du premier véhicule, tandis que le second transportait plus de 246 000 euros et près d'un kilo d'or.

Deux procès-verbaux de saisie ont été rédigés à cet effet. Après vérification des billets par les services de la Banque Centrale, il a été confirmé qu'il s'agissait de monnaie authentique et circulable, dont la valeur est estimée à 2,1 millions de dinars. De son côté, la valeur de l'or a été estimée à environ 500 000 dinars après expertise.

