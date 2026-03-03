Tunisie: Université de Manouba-Association Franco-Tunisienne d'Echanges Culturels - Signature d'un accord de partenariat

L'Université de Manouba, représentée par son président Amir Cherif, a signé une convention-cadre de partenariat avec l'Association franco-tunisienne d'échanges culturels, représentée par son président Mohamed Al Issawi.

Selon la page Facebook de l'université, cet accord vise à faciliter l'accès des étudiants, du personnel administratif et des enseignants de l'université à des formations et certifications en langue française, tout en renforçant les échanges culturels et académiques entre les deux institutions. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de l'Université de Manouba visant à interagir avec son environnement culturel et académique, au bénéfice de l'ensemble de sa communauté.