Tunisie: Vignette 2026 - Le ministère des Finances rappelle le délai pour les numéros pairs

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Recouvrement, sous l'égide du ministère des Finances, rappelle aux propriétaires de véhicules de personnes physiques dont l'immatriculation se termine par un chiffre pair que la date limite de paiement de la taxe de circulation pour l'année 2026 est fixée au jeudi 5 mars prochain.

Afin de faciliter les démarches, les contribuables sont encouragés à effectuer leur règlement à distance via le portail officiel taxe-circulation.finances.gov.tn. Cette procédure numérique dispense de tout déplacement en recette des finances, le reçu imprimé après la transaction faisant foi de preuve de paiement auprès des autorités de contrôle.

Avant de valider l'opération, les usagers doivent impérativement régulariser leur situation fiscale et s'acquitter d'éventuelles amendes de circulation. Ces dernières peuvent être consultées sur le site amendes.finances.gov.tn pour les infractions liées aux radars automatiques ou via le centre d'appel au 81 100 700 pour les contraventions ordinaires. Pour toute assistance ou réclamation, le ministère reste joignable par téléphone ou par courrier électronique à l'adresse reclam.taxcircul@finances.gov.tn.

 

