Tunisie: Tunis - Intensification des contrôles nocturnes dans les commerces du centre-ville

La municipalité de Tunis poursuit ses opérations de contrôle nocturne des établissements ouverts au public. Ces interventions, menées dans l'arrondissement de Bab El Bhar, s'inscrivent dans le cadre du suivi de la généralisation et de la mise à jour des conventions de « collecte des déchets moyennant redevance », ainsi que du recouvrement des taxes dues.

Selon un communiqué publié ce mardi 3 mars 2026, les inspections ont ciblé plusieurs artères emblématiques de la capitale, notamment l'avenue de France, l'avenue Charles de Gaulle, ainsi que les rues de Grèce, de Mossoul, d'Angleterre, d'Espagne, Jamel Abdel Nasser et la place de l'Indépendance.

Respect de l'hygiène et des réglementations urbaines

Ces campagnes visent les cafés, restaurants et pâtisseries de divers arrondissements municipaux. L'objectif est double : garantir la santé publique et assurer le strict respect des réglementations municipales. Dans ce contexte, la mairie a rappelé aux commerçants l'obligation de se doter de conteneurs conformes aux normes en vigueur et de respecter scrupuleusement les horaires de sortie des déchets.

Inspection de terrain à El Zouhour

En parallèle, la chargée de la gestion de la municipalité de Tunis a effectué, dans la nuit du lundi 2 mars, une visite d'inspection sur le terrain dans la zone d'El Zouhour. Ce déplacement a permis d'évaluer l'état de la propreté dans le quartier et de prendre les mesures nécessaires pour garantir un environnement sain aux habitants. La municipalité a affirmé que ces campagnes se poursuivront de manière périodique afin de renforcer le respect des lois et de préserver l'hygiène urbaine.