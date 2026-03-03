Tunisie: Ramadan - Les seniors plus épanouis grâce aux bienfaits physiques et psychologiques du jeûne

La gériatrie moderne porte un regard nouveau sur les pratiques ancestrales. Ce mardi 3 mars 2026, la Docteure Afef Hammami, spécialiste en gériatrie, a souligné que le mois de Ramadan constitue une période de bien-être pour les personnes âgées. Au-delà de la dimension spirituelle, le jeûne procure à cette catégorie de la population des bénéfices physiques et psychologiques tangibles, désormais validés par des données scientifiques rigoureuses.

Dans une déclaration accordée à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), la spécialiste explique que pour les seniors ne souffrant pas de pathologies chroniques sévères, le jeûne agit comme un véritable régulateur biologique. Sur le plan physiologique, on observe une baisse de la tension artérielle oscillant entre 3 et 5 mmHg, ainsi qu'une amélioration notable des indicateurs glycémiques et du taux de cholestérol, ce dernier pouvant diminuer de 5 à 8 %. Ces ajustements métaboliques s'accompagnent d'une réduction globale des marqueurs inflammatoires dans l'organisme, offrant ainsi une protection naturelle renforcée.

L'impact le plus spectaculaire se situe toutefois sur le terrain de la santé mentale. La Docteure Hammami révèle que le sentiment de solitude et d'isolement, souvent prégnant chez les aînés, chute de 40 % durant ce mois sacré. L'intégration dans les rituels collectifs, qu'il s'agisse de la préparation des repas ou des moments de recueillement, redonne au senior un sentiment de valeur et une place centrale au sein de la cellule familiale.

Cette dynamique sociale est complétée par un effet cognitif précieux : la routine spécifique du Ramadan active la mémoire émotionnelle, faisant resurgir des souvenirs positifs qui agissent comme un rempart contre l'anxiété. En favorisant un état de sérénité et en stabilisant l'humeur, ce rythme de vie particulier permet de lutter efficacement contre le stress. En conclusion, la gériatre appelle les familles à préserver ces moments d'échange et encourage les seniors à coupler ces bénéfices à une alimentation équilibrée et une activité physique légère pour maximiser ce gain de vitalité.