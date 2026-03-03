Congo-Kinshasa: 8 filles de l'Institut technique médical de Yangambi reçoivent des bourses « PROMIS » pour trois ans

3 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le projet Promotion de la santé de la mère et de l'enfant, (PROMIS) a octroyé vendredi 27 février, des bourses d'études à huit élèves filles de l'Institut technique médical (ITM) de Yangambi, dans la Tshopo, lors d'une cérémonie solennelle en présence des autorités locales. Cette initiative cible l'éducation des filles dans une école technique, pariant sur leur future indépendance économique.

Didier Kamanga, coordonnateur de l'association Bien-être familial (membre du consortium PROMIS), précise que ces bourses couvrent trois ans complets.

« L'objectif est d'aider ces filles à achever leurs études secondaires. En les prenant dès la première année, nous assurons leur diplomation », explique-t-il. Le choix de l'ITM Yangambi met l'accent sur des compétences professionnelles en santé.

Soulagement pour les familles et l'établissement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Victorine Munganga, préfet de l'établissement, accueille cette aide avec un immense soulagement. « Cela allège la charge des parents. Les frais déjà payés cette année seront remboursés », se félicite-t-elle. Ce geste motive l'ensemble des élèves et renforce l'attractivité de l'école.

Contrat de performance sans tolérance à l'échec

Ces bourses s'accompagnent d'une exigence absolue de rigueur : aucun échec n'est permis. Elles constituent un véritable contrat de performance, aligné sur les objectifs du projet PROMIS de transformer ces jeunes filles en actrices économiques indépendantes.

Cette initiative illustre l'engagement croissant pour l'éducation des filles en RDC, particulièrement dans les provinces rurales comme la Tshopo, où l'accès à la formation technique reste un levier clé contre la pauvreté.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.