Congo-Kinshasa: 8 filles de l'Institut technique médical de Yangambi reçoivent des bourses « PROMIS » pour trois ans

Le projet Promotion de la santé de la mère et de l'enfant, (PROMIS) a octroyé vendredi 27 février, des bourses d'études à huit élèves filles de l'Institut technique médical (ITM) de Yangambi, dans la Tshopo, lors d'une cérémonie solennelle en présence des autorités locales. Cette initiative cible l'éducation des filles dans une école technique, pariant sur leur future indépendance économique.

Didier Kamanga, coordonnateur de l'association Bien-être familial (membre du consortium PROMIS), précise que ces bourses couvrent trois ans complets.

« L'objectif est d'aider ces filles à achever leurs études secondaires. En les prenant dès la première année, nous assurons leur diplomation », explique-t-il. Le choix de l'ITM Yangambi met l'accent sur des compétences professionnelles en santé.

Soulagement pour les familles et l'établissement

Victorine Munganga, préfet de l'établissement, accueille cette aide avec un immense soulagement. « Cela allège la charge des parents. Les frais déjà payés cette année seront remboursés », se félicite-t-elle. Ce geste motive l'ensemble des élèves et renforce l'attractivité de l'école.

Contrat de performance sans tolérance à l'échec

Ces bourses s'accompagnent d'une exigence absolue de rigueur : aucun échec n'est permis. Elles constituent un véritable contrat de performance, aligné sur les objectifs du projet PROMIS de transformer ces jeunes filles en actrices économiques indépendantes.

Cette initiative illustre l'engagement croissant pour l'éducation des filles en RDC, particulièrement dans les provinces rurales comme la Tshopo, où l'accès à la formation technique reste un levier clé contre la pauvreté.