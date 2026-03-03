Afrique: La Victoire de la battaille d'Adwa demeure un symbole durable de la souveraineté et de la dignité africaine

3 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les Africains rendent hommage à l'héritage historique de l'Éthiopie et a l'importance de commémorer la victoire d'Battle of Adwa.

Des personnalités africaines ont souligné la dimension historique et panafricaine de la victoire d'Battle of Adwa au cours d'entretiens exclusifs accordés à l'Agence des nouvelles Ethiopienne.

Revenant sur la bataille d'Adoua, remportée en 1896 par les troupes éthiopiennes sous la conduite de l'empereur Menelik II face à l'armée italienne, les intervenants ont rappelé que cet épisode constitue un jalon décisif dans l'histoire africaine.

Issifi Boureima, Secrétaire exécutif de la Commission Climat pour la région du Sahel, a affirmé que la victoire d'Adwa incarne l'affirmation de la souveraineté africaine à une période où la majeure partie du continent était sous domination coloniale.

Selon lui, l'exemple de l'Éthiopie démontre la capacité des États africains à préserver leur indépendance et à encourager une coopération internationale basée sur le respect mutuel et l'égalité.

Pour sa part, la journaliste et réalisatrice nigérienne Rahmatou Keïta a qualifié Adwa de « très beau symbole » pour l'Afrique, soulignant la nécessité de commémorer chaque année cette victoire historique.

Elle a rappelé que l'Éthiopie figure parmi les rares nations africaines à ne pas avoir été colonisées, aux côtés du Liberia, précisant que cette singularité historique demeure une source de fierté pour l'ensemble du continent.

Rahmatou Keïta a également relevé que l'implantation du siège de l'Union africaine à Addis-Abeba traduit le rôle symbolique central de l'Éthiopie dans les luttes pour la liberté et l'unité africaine.

Les deux intervenants ont estimé que la victoire d'Adwa continue d'inspirer les peuples africains dans leur aspiration à la dignité, à la souveraineté et à la maîtrise de leurs ressources, tout en favorisant une coopération internationale équilibrée et respectueuse.

