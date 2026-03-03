Afrique: La journaliste nigérienne Rahmatou Kieta met en avant les avancées de l'Éthiopie et renouvelle son appel en faveur de l'amharique à l'UA.

3 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La journaliste nigérienne Rahmatou Kieta a salué les progrès rapides enregistrés par l'Éthiopie et réaffirmé son plaidoyer en faveur de l'adoption de l'amharique comme langue officielle de l'Union africaine (UA).

En marge du 39e Sommet de l'Union africaine, tenu à Addis-Abeba, la journaliste, écrivaine et réalisatrice a exprimé son admiration pour les transformations rapides qu'elle observe en Éthiopie.

Dans un entretien accordé à l'Agence de nouvelles éthiopienne (ENA), elle a souligné l'évolution remarquable de la capitale, siège de l'organisation panafricaine.

« Chaque année que je viens, je constate à quel point la ville se transforme. Les chantiers se multiplient et l'on sent une réelle dynamique de modernisation », a-t-elle déclaré.

Se disant profondément attachée à l'Éthiopie, qu'elle considère comme « son pays », Rahmatou Kieta a insisté sur les affinités culturelles et identitaires qui la lient à la nation.

Elle a particulièrement mis en lumière la portée historique de l'amharique, langue fédérale de travail en Éthiopie, écrite en alphabet ge'ez, l'un des plus anciens systèmes d'écriture encore en usage.

Engagée de longue date sur cette question, elle plaide pour l'intégration de l'amharique parmi les langues officielles de l'Union africaine, estimant que les langues africaines constituent un patrimoine inestimable qu'il convient de promouvoir au sein des institutions continentales.

Elle a également rappelé que les autorités éthiopiennes ont manifesté leur volonté de soumettre officiellement cette requête à l'organisation. Selon elle, cette démarche bénéficie d'un intérêt croissant, aussi bien au niveau national qu'au sein de la diaspora.

Pour la journaliste, l'adoption de l'amharique comme langue officielle de l'UA marquerait une étape importante dans la valorisation des langues africaines et dans le renforcement de l'identité culturelle du continent.

Le 39e Sommet de l'Union africaine rassemble les chefs d'État et de gouvernement autour des grandes priorités du continent, notamment l'intégration régionale, le développement durable et la consolidation des institutions panafricaines.

