Addis-Abeba — L'Éthiopie accueillera, les 26 et 27 mars 2026, la 4e édition du Forum international sur l'investissement « Investir en Éthiopie », avec l'ambition de finaliser des accords dépassant les 2,4 milliards de dollars américains.

Lors d'un point de presse tenu ce jour, le commissaire à l'investissement de l'Éthiopie, Zeleke Temesgen, a annoncé que la Commission éthiopienne de l'investissement, en partenariat avec le ministère des Finances et des partenaires au développement, assurera l'organisation du forum.

Placée sous le thème « L'Éthiopie est prête à accueillir les investissements », la rencontre se déroulera à l'Skylight Hotel, à Addis-Abeba.

D'après le commissaire, plus de 800 investisseurs internationaux, dirigeants d'entreprises, responsables politiques et partenaires techniques et financiers sont attendus à cet événement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prévu sur deux jours, le forum comprendra des tables rondes de haut niveau consacrées aux politiques publiques et aux opportunités d'investissement, des rencontres interentreprises (B2B), des séances de réseautage ainsi que des expositions sectorielles.

Selon Zeleke Temesgen, l'objectif est de mettre en lumière l'attractivité du climat des affaires en Éthiopie et de présenter les opportunités générées par les récentes réformes macroéconomiques.

Il a rappelé que l'édition précédente avait permis la signature de cinq accords dans les secteurs minier et solaire, pour un montant total de 1,6 milliard de dollars américains.

Ces entreprises sont désormais opérationnelles et exportent leurs produits à l'international. Pour cette année, l'ambition est de dépasser les 2,4 milliards de dollars américains en nouveaux engagements d'investissement.

La ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a pour sa part affirmé que les réformes macroéconomiques engagées par le gouvernement contribuent à instaurer un cadre favorable aux investisseurs.

Elle a souligné que le forum constitue une vitrine stratégique pour présenter le potentiel du pays dans des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines, la transformation numérique et l'énergie.

De son côté, Maryam Salim, directrice de division de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, le Soudan du Sud, l'Érythrée et le Soudan, a insisté sur la portée particulière de cette édition.

Selon elle, le pays traverse une phase décisive, marquée par une dynamique positive de réformes, une stabilisation macroéconomique et l'ouverture progressive de secteurs autrefois fermés au privé.

Elle a également indiqué que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international estiment que l'Éthiopie dispose d'un potentiel de croissance inclusive à deux chiffres. Elle a mis en avant l'importance de réformes durables, d'une compétitivité renforcée et d'un regain de confiance des investisseurs pour soutenir une croissance accélérée.

Parmi les avancées déjà mises en œuvre figurent l'adoption d'un taux de change déterminé par le marché et des réformes douanières alignées sur les normes de l'Organisation mondiale du commerce, traduisant une orientation plus marquée vers une économie de marché.

En conclusion, Maryam Salim a affirmé que l'Éthiopie est prête à accueillir les entreprises et déterminée à poursuivre ses réformes, invitant les investisseurs, locaux comme internationaux, à tirer parti des opportunités offertes par un pays doté d'une population jeune et dynamique, d'une position géographique stratégique, d'un solide socle agricole et d'un tissu industriel en pleine expansion.