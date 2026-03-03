Ile Maurice: Le pays à la merci d'une flambée des prix du pétrole

Le conflit déclenché par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran depuis le 28 février a secoué les marchés énergétiques mondiaux. À l'ouverture du marché hier, le Brent a brièvement dépassé les 80 dollars le baril avant de se stabiliser autour de 79 dollars, intégrant une forte prime de risque géopolitique. Le West Texas Intermediate (WTI) a suivi la même trajectoire haussière. Les analystes n'excluent pas un mouvement vers 95, voire 110 dollars en cas d'escalade. Dans ce contexte volatil, Maurice, importateur net de produits pétroliers, se retrouve en première ligne.

Face à la flambée des cours et aux risques sur l'approvisionnement, la réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC) convoquée hier par la State Tranding Corporation (STC) était attendue. Il s'agissait de connaître les implications immédiates du conflit sur les prix locaux et sur la sécurité énergétique du pays.

À l'issue de cette réunion, il a été décidé de maintenir les prix inchangés puisque les prix à la pompe reposent sur des cargaisons acheminées au cours des trois derniers mois, à des niveaux inférieurs aux cours actuels, autour de USD 70 le baril. Autrement dit, l'impact immédiat de la flambée internationale n'est pas encore reflété dans les prix domestiques.

La STC dispose par ailleurs d'environ 30 jours de stock stratégique, offrant un coussin temporaire en cas de perturbations logistiques. Toutefois, cette marge reste limitée si le conflit devait durer. Le véritable facteur d'inquiétude réside dans la situation au détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite près de 20 % de la consommation mondiale de pétrole - soit environ 20 millions de barils par jour. Bien qu'il ne soit pas officiellement fermé, les attaques récentes contre des navires et la flambée des primes d'assurance ont conduit plusieurs compagnies maritimes à suspendre leurs traversées.

Dans ce contexte, la STC étudie activement des options pour diversifier ses sources d'approvisionnement. Cela pourrait impliquer le recours à d'autres marchés, des itinéraires alternatifs ou des fournisseurs situés hors de la zone à risque. Mais ces solutions impliquent souvent des coûts logistiques plus élevés et des délais supplémentaires. À court terme, Maurice peut compter sur ses stocks. À moyen terme, la capacité à sécuriser des cargaisons à des prix raisonnables deviendra déterminante.

L'expérience de 2022, lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, demeure un repère instructif pour le gouvernement. Le baril avait alors atteint une moyenne d'environ 100 dollars, contre 71dollars l'année précédente. L'inflation mauricienne avait grimpé à 10,8 %, principalement sous l'effet de la hausse des carburants et des produits alimentaires Aujourd'hui, selon l'analyste financier Imrith Ramtohul, un retour durable du pétrole à 100 dollars aurait des implications macroéconomiques majeures.

Facture d'importation : hausse de 50 % à 70 % si

Si le baril devait s'établir autour de 100 dollars, la facture mensuelle d'importation de carburant pourrait passer d'environ Rs5milliards à Rs7,5 milliards, voire Rs 8,5 milliards, soit une hausse de 50 % à 70 %. Chaque augmentation de USD 10 du baril représenterait un surcoût additionnel estimé entre Rs 5 et 6 milliards par an pour Maurice. Cette pression se traduirait inévitablement par une hausse des prix à la pompe, à moins d'une subvention coûteuse pour l'État.

Le transport représente environ 13,5% du panier de l'indice des prix à la consommation. Une hausse des carburants entraînerait un renchérissement des coûts de transport, d'électricité et de production. L'effet domino serait rapide : augmentation des prix des produits alimentaires, des matériaux importés et des services.

Selon Imrith Ramtohul, une telle dynamique pourrait propulser l'inflation dans une fourchette de 6 % à 8%, voire davantage si la roupie se déprécie simultanément. La consommation des ménages, moteur clé de la croissance, pourrait ralentir sous l'effet de l'érosion du pouvoir d'achat.

Un pétrole plus cher signifie une demande accrue de dollars pour financer les importations. Cette pression sur les réserves de change exercerait un effet baissier sur la valeur de la roupie. Or, une monnaie affaiblie renchérit encore le coût des importations, créant un cercle vicieux inflationniste. Si, en parallèle, le tourisme venait à ralentir en raison des tensions régionales ou de la hausse des coûts du transport aérien, les entrées de devises diminueraient, accentuant la pression sur le taux de change.

Sur le plan mondial, le marché pétrolier évolue dans un climat de forte nervosité. Les pays de l'Opep ont annoncé une augmentation modeste de leur production pour tenter d'apaiser les tensions. Mais les analystes estiment que cette hausse demeure insuffisante pour compenser une perturbation prolongée des flux via Ormuz.

Les analystes soulignent que le marché est actuellement guidé par une fear premium : chaque nouvelle militaire ou diplomatique influence immédiatement les cours. Deux scénarios dominent : une désescalade rapide qui stabiliserait les prix autour de 80-85 dollars; et une intensification du conflit pouvant propulser le baril vers 100 dollars ou davantage. Dans les scénarios extrêmes, certains évoquent même un baril à 150 dollars si l'offre mondiale était gravement affectée.

La crise actuelle rappelle la vulnérabilité structurelle de Maurice aux chocs énergétiques. Dépendante des importations, exposée aux fluctuations du dollar et aux tensions géopolitiques, l'économie mauricienne subit de plein fouet les soubresauts du marché pétrolier. La diversification énergétique et l'accélération des investissements dans les énergies renouvelables apparaissent plus que jamais comme des priorités stratégiques. Réduire la dépendance au pétrole n'est plus seulement un enjeu environnemental, mais une nécessité économique.

Pour l'heure, les prix locaux demeurent inchangés et les stocks offrent un répit de 30 jours. Mais si la guerre en Iran s'installe, l'onde de choc pourrait devenir tangible : inflation accrue, pression sur la roupie, ralentissement de la consommation et tensions budgétaires.

Maurice navigue ainsi entre vigilance et incertitude. Le pétrole, arme économique par excellence dans les conflits modernes, pourrait bien devenir le baromètre déterminant de la stabilité économique nationale dans les mois à venir.