Ile Maurice: Un piéton de 72 ans succombe à ses blessures

Un grave accident de la route s'est produit le lundi 2 mars, vers 16 h 15, sur la route principale à Camp-Charlot, Chemin-Grenier. Un piéton de 72 ans a été mortellement percuté par un autobus de la National Transport Corporation (NTC).

Le véhicule circulait en direction de Rivière-des-Galets, après avoir quitté Belle-Vue. Il était conduit par un chauffeur de 62 ans, habitant à Grand-Bois.

Dans des circonstances encore inconnues, le véhicule a heurté le piéton, Jacques Désiré Sarah, 72 ans, habitant de Camp-Charlot, Chemin-Grenier. À l'arrivée de la police sur les lieux, la victime a été retrouvée allongée au milieu de la chaussée, du côté gauche en direction de Rivière-des-Galets.

Le blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital de Souillac pour recevoir les premiers soins. Examiné par un médecin, il a ensuite été transféré à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle pour une prise en charge spécialisée. Son état de santé était jugé critique.

Malgré les efforts du personnel soignant, Jacques Désiré Sarah est décédé à 19 h 20. Le décès a été constaté par un médecin de garde, et le corps a été placé à la morgue de l'hôpital en attendant l'autopsie. Un alcootest pratiqué sur le chauffeur s'est révélé négatif. Ce dernier a néanmoins été arrêté et placé en détention au poste de police de Rivière-des-Anguilles, sur ordre du surintendant Sam Bansoodeb.

Une enquête a été ouverte.