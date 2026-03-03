L'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI) a nommé Dr Corneille Karekezi au poste de président de son conseil de gouvernance. Dr Karekezi succède à Samaila Zubairu, président-directeur général de l'Africa Finance Corporation (AFC), qui a été le deuxième président de l'Alliance depuis sa création en 2024.

Cette nomination a été confirmée lors de la neuvième réunion du Conseil de gouvernance de l'AAMFI, qui s'est tenue le 14 février 2026, en marge de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (Sommet de l'UA) à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Dr Karekezi occupe actuellement le poste de directeur général du groupe et président-directeur général de la Société Africaine de Réassurance (Africa Re). Il prend la tête de l'AAMFI à un moment charnière, alors que les institutions financières multilatérales africaines renforcent leur collaboration afin de mobiliser des capitaux à long terme, de consolider l'architecture financière du continent et de promouvoir des solutions africaines aux défis du financement du développement. Sous sa direction, l'Alliance continuera à promouvoir une coordination institutionnelle plus forte, à combler les déficits de financement et à renforcer la voix de l'Afrique dans les discussions sur la réforme financière mondiale, conformément à l'Agenda 2063.

En outre, le Conseil de gouvernance a confirmé les principaux postes de direction, en nommant M. Manuel Moses, directeur général de l'African Trade and Investment Development Insurance (ATIDI), au poste de premier vice-président, et M. Thierno-Habib Hann, directeur général et président-directeur général de Shelter Afrique Development Bank (SHAFDB), au poste de deuxième vice-président.

La réunion a également marqué une étape importante dans la croissance de l'AAMFI avec l'admission officielle de deux nouveaux membres : la Banque Régionale de Développement Maritime (RMDB) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Leur adhésion renforce la portée régionale de l'Alliance et élargit ses capacités dans les domaines du transport maritime, des infrastructures, du commerce et du financement du développement.

Au terme de son mandat, M. Samaila Zubairu a déclaré : « Ce fut un honneur d'occuper le poste de président. Au cours de la dernière année, nous nous sommes concentrés sur la création d'emplois, la transformation des industries et le renforcement de la collaboration entre nos institutions. Je suis convaincu que sous la direction du Dr Corneille Karekezi, l'AAMFI continuera à renforcer son impact et à faire progresser les priorités de développement de l'Afrique ».

À propos de sa nomination, Dr Corneille Karekezi a déclaré : « C'est un privilège de diriger l'AAMFI à ce moment décisif. Nous nous concentrerons sur la mobilisation des capitaux africains, le renforcement de la collaboration entre nos institutions et la garantie que les priorités de développement de l'Afrique soient financées de manière à faire progresser l'Agenda 2063 ».

À propos de l'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI) ou Africa Club

L'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI), également connue sous le nom d'Africa Club, est une alliance d'institutions financières multilatérales africaines (AMFI) détenues et contrôlées par des Africains. Elle a été créée pour promouvoir la collaboration, la coopération et la coordination entre ses membres à l'appui des objectifs de développement économique durable et d'intégration de l'Afrique, conformément à leurs mandats respectifs.

L'Alliance a été lancée en collaboration avec la Commission de l'Union africaine par les chefs d'État africains, en marge de la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine le 17 février 2024 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Les membres de l'AAMFI comprennent l'Africa Finance Corporation (AFC), la Banque Africaine d'mport-Export (Afreximbank), le Groupe de la Banque de Commerce et de Développement (Groupe TDB), la Société Africaine de Réassurance (Africa Re), l'African Trade and Investment Development Insurance (ATIDI), Shelter Afrique Development Bank (SHAFDB), ZEP-RE (PTA Reinsurance Company), la Banque de Développement de l'Afrique de l'Est (EADB), le Fonds Africain de Solidarité (ASF) et le Fonds de Développement des Exportations en Afrique (FEDA). Parmi les nouveaux membres figurent la Banque Régionale de Développement Maritime (RMDB) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Les membres de l'AAMFI se sont développés au fil de plusieurs décennies et disposent collectivement d'un total d'actifs supérieur à 70 milliards de dollars US, déployés pour combler les lacunes critiques de l'Afrique en matière de commerce, d'investissement, d'assurance et de financement du développement. La création de l'Alliance souligne l'engagement commun de ses membres à soutenir l'autonomie et le développement économique durable de l'Afrique en tirant parti des institutions africaines, des solutions locales et d'une action coordonnée.